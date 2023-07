Dejó de lado su exitosa carrera como diseñador gráfico para explorar su lado artístico: Paolo Goya y su paso como ‘Hiro’ en ‘Al fondo hay sitio’

Paolo Goyo y su paso por el mundo del diseño gráfico hasta convertirse en actor.

Pier Paolo Goya Kobashigawa se ganó el cariño del público peruano al interpretar a ‘Hiro Moroboshi’ en ‘Al fondo hay sitio’. El actor peruano-japonés hizo su ingreso en la historia de esta exitosa serie cuando se rodaba la sexta temporada (2014). Sin embargo, su personaje fue retirado en la séptima temporada (2015), un año antes del supuesto fin de la teleserie.

Lo que nadie esperaba es que este querido personaje iba a volver, exactamente para la nueva temporada de la serie que se estrenó en 2022, seis años después de haberse despedido de las pantallas. Lo curioso de este hecho es que Goya se encontraba en Tailandia cuando recibió la llamada de uno de los productores, quien le pidió que vuelva a encarnar a este mayordomo.

En una entrevista con Infobae Perú, el actor de ‘AFHS’ contó cómo se animó a volver a interpretar este papel, y es que por su cabeza no pasaba la idea de regresar al Perú, por lo que fue una decisión muy difícil para él en ese momento.

Paolo Goya abandonó el diseño para dedicarse a la actuación.

“Lo pensé mucho porque estaba bien en Tailandia. No tenía pensado regresar (al Perú), pero sentí que luego de haber estado cuatro años fuera del país, este era un buen momento para volver y ver a mi familia y amigos”, comentó.

Asimismo, Paolo Goya sabía que volvía a nuestro país con un trabajo fijo, al menos por unos meses, pues en ese momento no sabía si la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’ iba a tener el mismo éxito que tuvo hace seis años o si iba a tener una temporada más.

“Lo bueno es que cuando regresé al Perú lo hice sabiendo que iba a tener un trabajo fijo, hablando en términos económicos. Además, iba a hacer algo que me encanta, que es la actuación. Entonces, venía con mucha ilusión, aunque no sabía si la serie iba a pegar o tener una temporada más. Pero todo se dio bien y estoy muy feliz”, indicó.

Su etapa como diseñador gráfico

Paolo Goya estudió la carrera de Diseño Gráfico antes de incursionar en la televisión. También se desempeñó como publicista y consiguió una importante cartera de clientes. Sin embargo, con el pasar de los años, fue explorando su lado artístico, estudiando actuación y practicando un poco de canto.

Fue así que, en 2015, fue llamado para interpretar a ‘Hiro’ en ‘Al fondo hay sitio’, por lo que decidió dedicarse por completo a la actuación, dejando de lado la carrera que había estudiado; y eso le sirvió para que se dé cuenta que lo que realmente amaba era la actuación.

“Cuando empecé a estar más seguido en la actuación ya no me da tiempo para diseñar y lo dejo, tanto así que mi MacBook Pro, o sea, mi computadora para trabajar, se malogró sola. Un día simplemente no encendió y para mí fue la señal perfecta para dejar el diseño”, complementó.

Paolo Goya se fue de viaje tras finalizar su etapa en AFHS.

Su incursión en el canto

Una de las actividades que más le gusta realizar a Paolo Goya es el canto. Confesó a Infobae Perú que el karaoke es uno de sus hobbies preferidos. “A mí siempre me ha gustado el canto, me gusta el karaoke, soy muy fan del karaoke, entonces el canto es algo que siempre me ha gustado”.

A raíz de esta confesión, recordó cuando un video suyo en un evento otaku se hizo viral. En este clip, él aparece interpretando a ‘Hiro’ y canta a viva voz el opening de Dragon Ball Z, ‘Chala Head Chala’.

Sobre este festival, que se llevó a cabo en octubre del 2022, Paolo Goya dijo que había sido contratado inicialmente para animar el concurso de karaoke, pero de un momento a otro se animó a subir al escenario e interpretar un tema.

“A mí me contactaron para animar el concurso de karaoke, pero le dije al organizador que podía cantar un tema, entonces él me contestó que sería genial. En ese momento no sabía qué tema interpretar, hasta que me animé por una clásica, una de Dragon Ball Z”, precisó.

Paolo Goya y su faceta como cantante.

La actuación que tuvo ese día fue elogiada por los seguidores de este evento, quienes lo volvieron a pedir para la segunda edición, por lo que este año volverá a estar en el Otakon, el cual también se llevará a cabo en el mes de octubre.

Para esta edición, Paolo Goya se encuentra preparando una actuación especial.

“Estoy preparando un número especial esta vez. Quiero cantar el opening de Saint Seiya, pero no sé todavía, hay tonos que son muy altos, entonces estoy practicando para poder llegar, pero me gustaría cantar otro tema que no sea de Dragon Ball”, dijo.

¿A qué se dedicó cuando salió de ‘Al fondo hay sitio‘?

Paolo Goyo abandonó la serie en la séptima temporada (2015) y no volvió hasta la novena (2022). ¿Qué hizo durante todo ese tiempo? Se dedicó a viajar, pues quería recuperar su vida privada, vivir más tranquilo, ya que en Lima no podía caminar por las calles sin que lo pararan para que le pidieran una foto.

“Yo extrañaba mi invisibilidad. Quería estar un poco desconectado de todo. Me voy a Cusco, para desaparecer de Lima. Estuve durante tres años; y luego me voy al exterior. Allí es donde empieza mi viaje al sudeste asiático”, aseguró el popular ‘Hiro‘.

Contó que cuando salió del país lo hizo en plan mochilero, por lo que estuvo en varios países realizando voluntariado, incluso dio clases de fútbol en un colegio de la India.

“Cuando estuve en la India, me dediqué a enseñarle fútbol a los niños. Eso fue algo que nunca pensé que iba a hacer, fue algo increíble. Yo he jugado mucho fútbol en mi vida, pero por lesiones ya no lo hago tanto, pero tenía la confianza y la seguridad de que podía enseñarle a patear una pelota”, complementó con una sonrisa.