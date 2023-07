Carlos Compagnucci, el técnico que renunció a un amor: su entrañable añoranza por Universitario y los jugadores que abrazaron su alma

Carlos Compagnucci llenó de elogios a Piero Quispe e hizo sorprendente revelación sobre su relación con el hábil jugador.

Carlos Compagnucci quiso tanto a Universitario que lo tuvo que dejar para que sea feliz con otro entrenador. Su proyecto, ese que planeó por meses, se derrumbó en el inicio del campeonato 2023: tres derrotas al hilo y adiós. Su sueño se convirtió en dolor, pero el tiempo cura y brinda más oportunidades.

Te puede interesar: Golazo de Piero Quispe con sensacional disparo desde fuera del área en Universitario vs Cantolao por Liga 1

El pasado lunes 3 de julio, el técnico de 54 años regresó a la que un día fue su casa: el estadio Monumental. Su retorno se dio con varios condimentos, creando un marco aún más espectacular. Cuando muchos pensaban que se había ido en malos términos de tienda ‘merengue’, sus exdirigidos se acercaron a saludarlo en una escena que conmovió a muchos, incluido al mismo DT.

En entrevista para Infobae Perú, ‘Compa’ abrió su corazón y habló de todo: su repentina desvinculación del conjunto estudiantil, el trato a Piero Quispe, el presente de Andy Polo y todo lo que significó comandar a uno de los equipos más representativos del país.

Te puede interesar: Gol de Luis Urruti tras confusión en área rival para el 1-0 de Universitario vs Alianza Atlético por Liga 1

- ¿Qué lo motivó a llegar a Alianza Atlético de Sullana?

Después de haber salido de Universitario, tuve acercamientos con algunos clubes peruanos pero por decisión personal y porque creía que no era el momento, no se llegó a concretar nada. Sin embargo, cuando finaliza el torneo, Lánder Aleman se comunica conmigo y para mí fue una sorpresa. A veces esos llamados tan personales y que te llame el presidente directamente generan que uno analice mejor la oportunidad, entonces le dije que me dé un par de horas para poder pensarlo y darle una respuesta. A partir de ahí, me pareció interesante la propuesta, es trabajo y lo que buscamos los entrenadores es tener continuidad. Son desafíos que a uno lo hacen crecer como profesional entonces no lo tuve que pensar tanto. Para mí, una de los funciones que tenemos los entrenadores es ayudar a los grupos a crecer, pero no somos magos. Hoy me toca estar acá y trataré de aprovecharlo al máximo.

Te puede interesar: Universitario vs Alianza Atlético 2-0: resumen y goles del triunfo ‘crema’ por Torneo Clausura de Liga 1

- ¿Qué objetivos tiene con Alianza Atlético en lo que resta de la temporada?

Lo que me interesa es ir partido a partido y tratar de conformar un equipo competitivo. Mientras más partidos ganemos, más puntos vamos a sacar y más cerca de una Copa vamos a estar. De a poco voy hablando con algunos futbolistas, sobre todo con los que estuvieron el año pasado y se quedaron afuera de la Sudamericana por goles. Siento que eso fue un golpe para el grupo y necesitamos reencontrarnos con ese hambre para volver a enfocarnos en el objetivo. Acá el fútbol es tan bonito y tan impredecible que puede pasar cualquier cosa. Lo importante es ir encontrando el equipo, conocer más a los futbolistas y que ellos me conozcan a mí. No me desespera la situación porque en uno de los dos partidos jugados hemos enfrentado a un equipo grande como lo es Universitario y sabíamos que iba a ser complicado.

Carlos Compagnucci durante un entrenamiento con Alianza Atlético de Sullana. (Foto: @alianzasullana)

- ¿Qué sensaciones le dejó el partido contra Universitario? ¿Cree que hay nivel para ocupar los primeros lugares de la tabla al final del torneo?

Creo que hay buenos futbolistas, después hay que ver si tenemos un plantel largo para poder suplir las diferentes dificultades que se pueden ir presentando en el camino. Ahora, el objetivo es ir adaptándonos y poder encontrar el ritmo. El partido contra Universitario fue muy duro, se nos puso muy cuesta arriba pero al ver la diferencia de ritmo entre un equipo y otro, entendí que el hecho de competir internacionalmente les da un plus. En cuanto al tema de la cancha, nosotros no estamos acostumbrados a entrenar en campos mojados y eso también influye en el juego. Se nos complicó porque lógicamente enfrentamos a un gran equipo, no estoy conforme porque me duele perder, pero los muchachos dieron todo, se entregaron físicamente, nadie se guardó nada y aún así fuimos superados, son cosas que pasan.

- Es la primera vez que pisa el Monumental como visitante, ¿qué le pareció el marco?

Lo que genera la ‘U’ en un partido que tiene como características el debut de Edison Flores, el inicio del Clausura y la reciente clasificación a la siguiente instancia de la Sudamericana es muy importante. Para el rival también es lindo jugar en una situación así. Tener una buena cancha y un buen marco son cosas que ayudan a dar un buen espectáculo. Me sentí un poco raro, pero estaba mentalizado en que ya había dado vuelta a la hoja de lo que fue mi paso por el club. Muy agradecido con la gente que se acercó a saludarme, me hicieron sentir muy bien porque eso habla del trabajo que hice más allá de los resultados, los cuales a veces uno no puede controlar.

- Los jugadores de Universitario hicieron fila para saludarlo afectuosamente, ¿qué significa esto para usted?

Recordar el momento me emociona. No sé si esperaba o no esperaba, no me puse a pensar en eso. Con algunos futbolistas sigo manteniendo una relación de comunicación, no con todos porque tampoco es obligación de ellos estar llamándome. Creo que no lo esperaba de esa manera, pero al tener una buena relación con los chicos es normal que haya pasado. Claro que me gustó el recibimiento, es un cariño al alma todo eso. Yo le agradecí a todos, inclusive a Jorge Fossati que tuvo la iniciativa de acercarse y saludarme. Fue muy lindo todo.

Carlos Compagnucci se mostró emocionado al recordar el reencuentro que tuvo con el plantel de Universitario en el estadio Monumental.

- Si bien no se consiguieron los resultados esperados, es el plantel que usted armó. ¿Se siente parte del buen momento de Universitario?

Para mí sería como faltarle el respeto a Fossati decir que yo me siento parte. Estuve en el armado del plantel, hay futbolistas que hoy en día son el puntapié del equipo y fui yo quien insistió para que pudieran llegar, pero ahí queda. Más allá del armado, el día a día es muy difícil y no solo eso, también es complicado aprender a llevar al grupo, conseguir un once o una manera de jugar y en eso yo no tengo nada que ver. Jorge está haciendo muy bien las cosas e incluso encontró un sistema que al hincha le gusta, eso es lo importante. Sí considero que es un gran plantel, el mejor. Nosotros el año pasado y quizás con menos plantel, estuvimos a punto de meternos en la pelea por el título pero aun así, clasificamos a la Copa y eso me llena de orgullo. Hasta ahí me hago cargo, después todo es mérito del comando técnico actual.

- Analizando el progreso que ha tenido Universitario, ¿Qué jugadores lo sorprendieron más?

Conocí a la mayoría, sé lo que pueden dar más allá de que hayan tenido buenos y malos partidos. Nosotros competimos bien, tuvimos una buena pretemporada pero sí me quedé con la espina de no probar a dos delanteros. Nunca lo pude hacer por situaciones que se fueron generando como la lesión de Alexander Succar, la no llegada de Bruno Sepúlveda o el inesperado regreso de Alex Valera. Nunca se me dio la oportunidad de alinear a dos centrodelanteros, incluso me hubiera gustado darle participación a Emanuel Herrera porque la historia con él empieza mucho antes de la contratación y fue un futbolista al que le di pocas chances. Sinceramente, ninguno me sorprendió porque siempre supe que eran buenos futbolistas.

Carlos Compagnucci se quedó con las ganas de utilzar dos delanteros en su paso por Universitario.

- ¿Cómo terminó su relación con Piero Quispe?

Creo que se malinterpretó lo que dije sobre Piero. En el primer semestre lo puse siempre y solo no estuvo en un partido porque se fue con la selección. Si tenía un golpe, yo lo esperaba hasta el último momento porque me parece un jugador diferente. Lo he mimado, lo he cuidado y me he preocupado por él todo el tiempo. Después, cuando iniciamos la pretemporada de este año, él no llegó bien desde lo futbolístico. Yo miraba los partidos y veía mejor a otros. Trabajó a la par de sus compañeros siempre, fue titular en la noche de presentación del equipo pero cuando inició el torneo puse en el once a los que mejor estaban. No es que yo no lo haya querido, solo que en ese momento pensé que él no tenía el nivel de Horacio Calcaterra o de Martín Pérez Guedes. De igual forma, siempre supe que volvería a su nivel porque es un gran futbolista y tiene para seguir creciendo porque no es que ya sepa todo. Si en algún momento le toca salir, tendrá que aprender y así tenga 30 años, tendrá que seguir aprendiendo porque así es la vida de un futbolista.

- ¿Cree que Piero Quispe pueda dar el gran salto el próximo año? De ser así, ¿en qué liga le gustaría verlo considerando que usted tiene experiencia en la Premier League y en La Liga de España?

Cuando trabajé en España vi la llegada de futbolistas argentinos jóvenes que les costó mucho adaptarse. A veces como les cuesta mucho, terminan cayéndose y no se pueden levantar. Hay dos opciones, ir paso a paso de manera progresiva y después dar el salto a Europa o ir directamente sabiendo que allá todo es muy duro porque hay chicos muy talentosos. La competencia en las ligas más importantes es muy cruda, el tema es que tienes que estar bien de cabeza porque te vas a enfrentar a muchos obstáculos. Mi opinión es que todo sea de a pocos, Piero tiene condiciones pero también todo dependerá del equipo al que vaya. Creo que el próximo año podría ir a la liga argentina o la liga mexicana, porque son torneos en los que podría lucirse y así dar el salto a Europa en un futuro. Si uno tiene la ilusión de que Piero Quispe juegue en el Barcelona, lo mejor para él va a ser dar pasos previos para llegar con más herramientas.

- Andy Polo regresó a la Liga 1 sin estar en su mejor nivel. Hoy en día es uno de los más destacados de Universitario, ¿cree que lo repotenciaste como jugador?

Para mí Andy Polo siempre fue un futbolista de primera clase, porque físicamente es un superdotado. Nosotros ya lo hemos usado de la manera en la que está jugando ahora y todo lo hace con naturalidad. Es veloz, fuerte, colaborador y solidario con sus compañeros. En el sistema que emplea Fossati, siempre va a sobresalir más. Yo lo ponía más como extremo, siempre lo vi en muy buen nivel, pero siempre insistía en que le faltaba gol. Es un jugador que entrena bien y se cuida mucho.

- ¿Le hubiera gustado quedarse y guiar a Universitario en el Centenario?

Los hinchas siempre me hicieron sentir bien, hubo mucho cariño por parte de ellos. Lógico que cuando los resultados no se daban me hacían sentir otra cosa, pero era parte de. Me dolió mucho tomar la decisión de irme, pero no quise ser egoísta viendo todo el trabajo que había atrás por parte del club. Sabía la necesidad que existía de conseguir el título, entonces entendí que no había margen de error. Me hubiera gustado poder dirigir a Universitario en una Copa y en el Centenario, pero tenía que tocar una tecla y no sabía cuál era. Fossati sí lo entendió y pudo hacerlo. Las fórmulas que uno utiliza en un club, no siempre te sirven en otro. Definitivamente me hubiera gustado quedarme, no uno ni dos años, sino 10.

A Carlos Compagnucci le hubiera gustado quedarse más tiempo al mando de Universitario.

- ¿Su salida de Universitario es lo más triste que le tocó vivir como técnico?

Siento que cuando me fui la gente estaba más contenta que triste. Mi salida tiene que ver más con un compromiso mío con la gente que manejaba el club que con otra cosa. Nunca tuve un problema con ningún futbolista. Claro que me sentí triste, a nadie le gusta irse de un club. Me dolió, así como también me dolería irme de Alianza Atlético. Pasé un año lindo, pero también sabía que era un club que estaba acostumbrado a ganar. No estoy orgulloso de la decisión que tomé de irme, pero sé que no me equivoqué. Claramente me costó el proceso luego de renunciar, de hecho tuve la oportunidad de volver a dirigir, pero no me sentía bien anímicamente para hacerlo.

- Debido a cómo fue su salida de Universitario, uno pensaría que su regreso al fútbol peruano es una forma de reivindicarse consigo mismo...

El ambiente en el fútbol está muy duro en todos los aspectos, hay pocos lugares para trabajar y el fútbol peruano tiene margen para seguir creciendo. Siempre dije que a Perú le vendría bárbaro clasificar a un Mundial y así fue. La Liga 1 tiene que desarrollarse más, hay que invertir en un montón de cosas pero actualmente llegan jugadores que años atrás era impensado que lo hicieran. Hoy, hay jugadores como Carlos Zambrano y Edison Flores, eso quiere decir que clubes como Alianza Lima y Universitario están trabajando bien y están haciendo todos los esfuerzos posibles para mejorar la calidad de la competencia. Para mí es un orgullo poder trabajar en esta liga.

- Mauro Cantoro, padre de Tiago, dijo tras su salida de la ‘U’ que usted “devaluó a los jugadores”. ¿Qué opinas de ese comentario?

No tengo ningún comentario al respecto. Mauro tendría que recordar varias cosas que me dijo antes de que llegue a Universitario, justo antes de firmar. Me imagino por dónde va el tema y creo que todos también lo saben, me sorprende que alguien que integra cuerpos técnicos no entienda ese tipo de situaciones. Habría que preguntarle a los futbolistas si piensan lo mismo, no entiendo por qué recurrir a alguien que no es parte del plantel. Cada uno puede opinar lo que quiera porque esto es fútbol y si él quiere decir que yo soy un desastre o un mal entrenador, yo respeto su opinión. Ahora, no quiere decir que sea la verdad.