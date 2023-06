Carlos Compagnucci reveló sus sensaciones al volver al Monumental como rival y su última charla con referente de Universitario

Carlos Compagnucci se convirtió en nuevo entrenador de Alianza Atlético y se refirió al duelo con su exequipo, Universitario.

Carlos Compagnucci llegó hoy al Perú para ponerse al mando de Alianza Atlético de Sullana y fue consultado por el partido contra su exequipo Universitario de Deportes por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Te puede interesar: Carlos Compagnucci regresó a la Liga 1: es el nuevo técnico de Alianza Atlético

“Sí (va a tener sentimientos encontrados), va a estar bueno, va a estar lindo, yo nunca estuve en el Monumental del otro lado, mantengo contacto con mucha gente de la ‘U’, pero uno va a querer ganar y hacer lo mejor para Atlético Sullana”, respondió el argentino en entrevista con Willax Deportes.

El choque entre ‘churres’ y ‘cremas’ se llevará a cabo el próximo lunes 3 de julio a las 20:30 horas. Tal y como manifestó el técnico de 54 años, será la primera vez que visite el coloso de Ate como rival.

Jugador de Universitario felicitó a Carlos Compagnucci

Asimismo, el ‘gaucho’ reveló que tiene comunicación con algunos integrantes de la plantilla ‘merengue’, incluso un capitán lo llamó para felicitarlo por su llegada a Alianza Atlético.

Te puede interesar: Insólito gol fallado por Alejandro Hohberg en Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Liga 1

“Justamente, he hablado ayer en la noche con uno”, fue su respuesta ante la consulta del periodista. En seguida, dio el nombre del deportista: “José Carvallo”. Y dio detalles de su vínculo con el guardameta.

“Tenemos una buena relación, es una persona muy frontal que dice lo que piensa e inteligente que analiza las cosas. Siempre he tomado sus opiniones para todo, lo conozco de mi primera época, en el 2005, él estaba acá como segundo arquero, lo considero casi un amigo”.

Te puede interesar: Ignácio da Silva y la etiqueta de uno de los mejores fichajes de la Liga 1: “Sporting Cristal creyó en mi potencial”

José Carvallo fue el capitán de Universitario durante la era de Carlos Compagnucci, pero, perdió la banda con el arribo de Jorge Fossati, quien eligió al defensor Aldo Corzo.

José Carvallo fue el capitán de Universitario durante la era Carlos Compagnucci.

El paso de Compagnucci por Universitario

El nacido en Monte Buey regresó a la ‘U’ en 2022 después de 17 años y permaneció hasta la siguiente temporada. Él mismo pidió su salida del conjunto ‘merengue’ luego de registrar tres derrotas consecutivas, incluyendo la caída ante Alianza Lima en el estadio Monumental, en el arranque del Apertura.

“No me gustó lo que me pasó en este inicio de torneo con la ‘U’. Me fui dolido, pero por mí no con alguien más. Me gustaría volver al fútbol peruano y demostrar mi capacidad y poder seguir luchándola”, declaró el DT.

Compagnucci y su nuevo reto en la Liga 1

Alianza Atlético presentó a Carlos Compagnucci junto a su comando técnico conformado por Luis Greppo (preparador físico), Gastón Biain (asistente técnico) y Renzo Nolasco (analista de video) a través de sus redes sociales el pasado miércoles 14.

“Estuve mirando bastante al equipo, hay un buen plantel para trabajar. Si bien fue un poco irregular en el año, ha anotado muchos goles. Me ilusiona porque veo cosas para sostener y otras por corregir”, fueron sus palabras sobre su nuevo reto en diálogo con ESPN.

Por último, el estratega argentino señaló que tuvo conversaciones con dos clubes de la Liga 1, pero “me dijeron que entrene y que dirija otra persona, pero no me pareció bien”. Fue así como llegó la llamada del presidente de Alianza Atlético, Lander Aleman, el fin de semana pasado.

Carlos Compagnucci fue presentado como nuevo técnico de Alianza Atlético en redes sociales.

Debut de Compagnucci

Carlos Compagnucci tendrá tiempo para afinar algunos detalles de Alianza Atlético, debido a que habrá dos semanas de descanso por la fecha FIFA a nivel de selecciones, y hará su debut en el banquillo ‘churre’ en el inicio del Torneo Clausura.

Su primer partido será ante Sport Boys en condición de local y está programado para el domingo 25 de junio a las 13:00 horas en el estadio Campeones del 36. Cabe recordar que en la fase 1 del certamen, el ‘vendaval’ venció 1-0 a la ‘misilera’.