Andrés Hurtado se enfrenta a su productor y lo insulta: “No te hagas el estúpido”. | Panamericana TV.

Andrés Hurtado vuelve a recibir duras críticas. En esta ocasión, el conductor de televisión arremetió contra su productor José Malpartida por no tener listo un material que le había solicitado con días de anticipación, el cual debía de ser presentado durante la emisión de su programa del sábado 8 de julio.

Todo empezó cuando el popular ‘Chibolín’ se encontraba entrevistando al dueño de un centro odontológico. Para dar fe del buen trabajo que realizan en este local, el presentador quiso presentar un spot publicitario con la evolución que había tenido una de las pacientes.

“No lo tenemos editado”, fue el comentario que se lanzó en ese momento, ocasionando que Andrés Hurtado enfurezca en ese momento y llame a la cabeza de su programa para consultarle el motivo por el que no se había realizado la edición de este video.

Andrés Hurtado arremete contra su productor.

Asimismo, en todo momento, la figura de Panamericana Televisión indicaba que él había dado la indicación, desde el día miércoles, para que se haga un video de este caso; sin embargo, ahora se daba con la sorpresa de que no se llegó a hacer algo que pidió con anticipación.

De otro lado, cuando se acercó a hablar con su productor José Malpartida sobre lo sucedido, este en un primer momento se negó a hablar de lo sucedido ante cámaras. “Tranquilo, no te voy a botar”, comentó ‘Chibolín’ al notar cierto temor de su trabajador.

En ese sentido, el productor de televisión negó rotundamente que hayan acordado que el spot salga al aire en este programa, pues no tenían tiempo para realizar la edición, ya que todo el material se entregó recién el día viernes.

Andrés Hurtado se molesta con su equipo de edición.

Al no encontrar una respuesta positiva de su productor, Andrés Hurtado le respondió prepotentemente: “Mira, no te hagas el estúpido”. En ese momento, el invitado interviene y dice que era totalmente cierto lo que decía José Malpartida, pues no tuvieron mucho tiempo para la edición.

De inmediato, el conductor de ‘Sábado con Andrés’ busca encontrar un nuevo culpable, por lo que camina hacia la mesa de edición de su programa y le consulta si era cierto que no tenían tiempo para hacer el spot, a lo que el editor señala que él tenía todo el material, pero que el productor le dijo que no haga nada.

Luego de enterarse todo lo que había sucedido, José Malpartida empezó a decir ante cámaras que por estos pequeños errores es que despide a su productor; sin embargo, precisó que ahora no podía hacerlo por las duras críticas que viene recibiendo en las últimas semanas.

Andrés Hurtado.

Andrés Hurtado despidió a su productor

Hace unas semanas, Andrés Hurtado causó gran polémica en las redes sociales por haber despedido a su productor en vivo, esto luego que tuviera un error al momento de escribir una de las preguntas para las concursantes del ‘Miss Perú: La Pre’.

“Te pido que des un paso al costado como director del programa de ‘Sábado con Andrés’. Deja tu puesto a alguno de los chicos. ¿Sí?”, le dijo a José Malpartida al hacerlo quedar mal por el error que se cometió desde la producción de su programa.