Magaly Medina indignada por caso de maltrato animal en el Callao: “Que se ejecute la ley”

Magaly Medina, periodista de ATV, insta a las autoridades a hacer cumplir las leyes en beneficio de los animales. Magaly TV La Firme.

La conductora Magaly Medina usó gran parte de su espacio Magaly Tv La Firme para solicitar a las autoridades del Callao que se haga cumplir la ley de protección animal contra el agresor, Renato Aquino Benites, luego que vecinos de Bellavista denunciaron terrible acto de crueldad de este hombre por haber propiciado una brutal golpiza hacia su perrita.

Ante ello, la periodista de ATV sumamente tocada por el tema no pudo mostrar las escenas que se volvieron viral en redes sociales, para no herir susceptibilidades, pero exigió que se cumplan las leyes sobre las autoridades pertinentes y le quiten a la perrita y sus cachorros. “Creo que algunos noticieros de la noche de este canal ya lo presentó, pero se trata de un tipo maltratador de mascotas”, aseveró.

“Es un tipo que maltrata a su mascota de una manera totalmente vil, muy violenta, con demasiada crueldad, es una mascota de la raza ‘bulldog francés’, esta mascotita de verdad ha tenido 10 crías que este tipo vende a través de la red social Facebook”, dijo en un inicio la figura de ATV.

Fueron gracias a las cámaras de vigilancia del área que capturaron el momento exacto en el que un individuo, identificado como Renato Aquino Benites (25), y estudiante de la Universidad San Marcos, que arrojó violentamente a su mascota contra la pared del pasaje John Impett mientras paseaba. La periodista prefirió no mostrar las imágenes del cruel hecho.

“No quiero poner las imágenes al aire, son demasiado crueles cuando me las mostraron en la mañana, no pude terminar de verlas porque se me estruja el corazón, lo que yo no entiendo que esta denuncia con videos de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Bellavista, ya las han visto, han sido difundidas, están en las redes, sin embargo, son los vecinos que han ido han hecho plantón y le gritan de todo”, sostuvo.

La ley contra maltrato animal

La periodista Magaly Medina consultó a la abogada constitucionalista y experta en derecho animal, Heydi Candela Feijóo sobre los pasos que debió hacer las autoridades pertinentes para salvaguardar al animalito. Como se sabe, ante el cruel acto cometido por el hombre de 25 años, fueron los habitantes del área quienes tomaron la iniciativa de rescatar a la mascota maltratada. Solicitaron ayuda a la Municipalidad del distrito, que intervino y trasladó al animal a una clínica veterinaria local para recibir atención médica.

“La policía debió Llamar a un fiscal ante la evidencia de los videos que están circulando en las redes sociales y que están grabadas por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Bellavista, con esa evidencia debieron de entrar y quitarle a la mascota y a las crías a este hombre que no merece llamarse hombre. Yo creo que es un sociopata, es un maltratador, cualquier cosa podría decir, las imágenes no las pongo porque podrían herir susceptibilidades, son demasiado fuertes”, argumentó.

Municipalidad de Bellavista

Magaly Medina pide a las autoridades respetar la ley contra el maltrato animal

La comunicadora Magaly Medina solicitó a las autoridades de Bellavista, Callao que hagan ejercer la ley de protección al animalito que sufrió maltrato por parte de su dueño. Según las últimas informaciones, el agresor solo recibió una multa de S/2475 impuesta por la Municipalidad de Bellavista, quien también remitió el caso a la Procuraduría para presentar las denuncias correspondientes contra el responsable, pero sigue con los animalitos.

“Este tipo se llama Renato Benito, tiene 25 años, es estudiante de Ingeniería de la universidad San Marcos y vive en la cuadra 4 en la Urbanización San José de Bellavista, desde acá hacemos un llamado a las autoridades pertinentes para que ejecuten la ley que es amplia, la ley faculta a esas crueles personas que maltratan a los animales que los dejan en estado de abandono. Hay que sancionarlos, así que háganlo por favor, ya que los vecinos son los únicos preocupados por la vida del animal”, finalizó la periodista.