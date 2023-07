El testimonio de la hija del pastor ‘provida’ José Linares, violada por él y su tío durante años: “Son una escoria”

José Linares es acusado de violar a dos mujeres más cuando estas eran menores. (Composición)

Aunque públicamente enarbola la bandera de la defensa de la “familia tradicional”, el pastor evangélico José Linares ha sido denunciado por varias mujeres por haberlas violado cuando ellas eran menores de edad. La última grave acusación que pesa sobre el ultraconservador proviene de su propia hija, quien señala que este la violó en reiteradas ocasiones desde sus seis años hasta que quedó embarazada de él a los 12. El verdadero horror.

La denunciante quedó embarazada y dio a luz en el hospital 2 de Mayo en el 2003. Tres años después, en el 2006 volvió a quedar embarazada producto de los abusos que también cometía en su contra el hermano de su padre, Robert Linares Cerón, quienes también abusaron de ella, según las actas de nacimiento que mostró.

Así, siendo una niña terminó alumbrando a dos hijos.

“Quiero que los metan presos y paguen sus culpas por todo lo que me hicieron, tanto a mi padre, José, como a mi tío Robert, porque son escorias para la sociedad. Ellos me violaron durante muchos años y ahora busco justicia”, dijo en una entrevista para el diario La República.

El hombre de 55 años empezó con los asaltos sexuales contra su hija cuando la menor llegó a sui vivienda en Surquillo, luego de que la pequeña fue abandonada por su madre.

“El cuarto era compartido con sus hermanos. En un inicio pensé que iba a tener un cuarto para mi solita. No había un ropero para guardar mi ropa, tampoco un baño. Solo había un silo y así viví varios años. La casa de mil metros cuadrados está ubicada en La Calera de la Merced , en Surquillo, y en esa época era un canchón donde también funcionaba la iglesia El Aposento de Dios”, dijo en su testimonio recogido por el citado medio.

Tras conocerse estas graves denuncias, el cuestionable Movimiento Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM) desligó vínculos con el pastor. “El Señor Jose Linares no ha sido ni es vocero del colectivo CMHNTM sino de otro colectivo que él fundó, los cuales no guardan relación con las iniciativas del colectivo #ConMisHijosNoTeMetas. Las terribles y sensibles denuncias en su contra deben ser investigados para ejercer justicia”, expresaron a través de su cuenta de Twitter.

José Linares se autodefinía como defensor de la infancia y la familia, pero violó a su propia hija según acusación.

Actualmente, según la joven, los niños que dio a luz tras ser víctima de violación y maternidad forzada, se encuentran bajo los “cuidados” de José Linares.

“Yo nunca tuve una vida normal de una niña o una adolescente. Yo no salía a la calle, no estudiaba, no tenía fiestas infantiles, todo era dentro de esa casa y la única vida social que he podido tener era con mi progenitor, con José Linares Cerón. Hasta que a los 12 años salí embarazada. No sabía lo que era un embarazo y tampoco sabía lo que se estaba formando dentro de mí porque nunca me llevaron a un control prenatal”, ha contado.

Antecedentes

Linares ya había sido acusado de violar y embarazar a una menor de 17 años en el año 1991, tal como denunció el semanario Hildebrant en sus trece en el 2013. Luego hubo una acusación más en 1998.