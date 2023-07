Alcalde de La Molina responde a usuarios por nuevo peaje|Video: Willax

El alcalde de La Molina, Diego Uceda, continúa respondiendo sobre los cuestionamientos del cobro de peaje de S/35.0 aproximadamente por pasar por este túnel. El burgomaestre indicó que los entrevistados “no representan” a todos los vecinos de esta comuna.

“Bueno en principio que cuatro señores, de los cuales dos son taxistas, no representan a La Molina”, señaló a Willax.

Además, indicó que las personas que no deseen pagar cualquier monto que se cobre en su momento pueden utilizar la misma vía que antes y que este proyecto es una “opción”. A su vez, reveló que no ha realizado un sondeo a sus vecinos, pero preguntó a su entorno, quienes sí están dispuestos a pagar este precio.

“Yo creo que sí [quieren pagar]. Yo he hecho un sondeo con la gente que yo conozco. Yo tengo amigos en todos los segmentos. La Molina tiene un 65% de gente de clase C, La Molina no es un distrito pituco”, dijo.

Alcalde de La Molina responde por cobro de peaje de S/35: “He hecho un sondeo con la gente que yo conozco”|Andina

Una obra archivada

Este proyecto fue presentado hace más de una década, pero al estar archivada desde hace cuatro años, se necesita que la Municipalidad de Lima pueda darle luz verde. La autoridad edil indica que en 20 años el distrito “colapsar” en la congestión vehicular.

Al ser cuestionado que si se exige un pago no tendrá demanda, prefirió comparar con otros proyectos que no cobran nada para transitar. Por ello, siguió recalcando que los ciudadanos van a ahorrar dos horas por algunos minutos para llegar hasta siete distritos.

Por otro lado, fue consultado si existe un interés de su parte, debido a que fue exasesor de OHL, empresa que presentó este proyecto. “Mire yo tengo dos clavos en el corazón, uno que como asesor de OHL no se hizo el túnel”, agregó.

Alcalde de La Molina afirma que el precio del nuevo peaje para el túnel será evaluado al final del informe técnico. Foto: Composición Infobae/PeruRetail

Usuarios están en contra

El burgomaestre en anteriores oportunidades manifestó que sus vecinos están de acuerdo con este cobro. Sin embargo, reconoce que hasta el momento no se ha hecho una encuesta para sus vecinos. Algunos testimonios que recogió el citado medio, refiere que no pasarían por esta vía e incluso lo consideran “un abuso”.

En tanto, dijo que el monto se definirá al finalizar el informe técnico, por lo que el monto señalado en una primera oportunidad solo fue referencial.

“Recibí una llamada telefónica y así como dije 35 soles pude haber dicho 25, 20 o 40 soles. [No diré el monto] mientras no tenga las especificaciones técnicas hechas por el operador”, señaló a Canal N.