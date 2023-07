Alcalde de La Molina responde a críticas de peaje a S/ 35 y anuncia que el precio será evaluado: “Pude haber dicho otra cifra”

Alcalde de La Molina habló sobre el cobro de los nuevos peajes|Video: Canal N

Luego de conocerse que se podría cobrar por pasar por el túnel La Molina-Miraflores hasta S/35, los ciudadanos se han mostrado en contra de esta nueva medida que estaría respaldada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Este proyecto fue presentado hace diez años, pero recién se realiza las gestiones para que se comience con la construcción.

El burgomaestre de La Molina, Diego Uceda, se manifestó por esta polémica medida. En este sentido, indicó que el monto exacto que se pagará será evaluado al finalizar el expediente técnico, el cual se daría en diciembre.

“Esta es una obra privada con peaje que está en un estado que todavía vamos a tener los expedientes técnicos hasta fin de año para decir cuánto sería el peaje y cuánto tiempo de duración tenía”, sostuvo en conversación con Canal N.

Este proyecto fue archivado en el 2019, pero el alcalde esta comuna señala que se ha reunido con la Gerencia de Inversión Privada de la MML para que se lleve a cabo este túnel que conectará siete distritos de la capital. Afirmó que esto ya se encuentra en “conversaciones adelantadas”.

Alcalde de La Molina afirma que el precio del nuevo peaje para el túnel será evaluado al final del informe técnico. Foto: Composición Infobae/PeruRetail

En tanto, mencionó que ya habría inversionistas interesados en el proceso, solo estarían a la espera del informe técnico.

Peaje de S/35

Por otro lado, en referencia en el monto, aseguró que se trató de algo referencial y que en el momento de la entrevista pudo dar cualquier cifra. Al igual que justificó sus declaraciones asegurando que se trata de “especulaciones”.

“Mientras no tenga las especificaciones hechas por el operador, será ese el momento en el que se diga cuál va a ser la cifra oficial. Se hacen especulaciones, Lima o el Perú somos países o departamentos o lugares que hacemos muchas teorías”.

A su vez, precisó que los vecinos pagan más de S/20 por ir hacia al aeropuerto Jorge Chávez y para pasar por Puente Piedra es de S/16. Por ello, la obra es un pedido de las personas para agilizar su traslado.

“No puede ser que un ciudadano se demore dos horas en cruzar un cerro y dos horas a regresar a La Molina”, contó.

Alcalde de La Molina revela que se busca un nuevo peaje en túnel|Video: Exitosa

En primer mundo

En defensa de este proyecto, el cual fue presentado por la empresa que el burgomaestre trabajó, aseguró que permitirá que la ciudad se convierta en “primer mundo”. Además, que es una necesidad para sus vecinos que sí estarían dispuestos a pagar la cantidad referencial.

Uceda también señaló que las personas que no deseen pagar este peaje pueden pasar por la vía normal. “Habrá horas picos donde la gente prefiere pagar y otras que no. Pasamos a ser parte del primer mundo”, refiere.

Esta obra sí estaría respaldada por el alcalde de Lima, debido a que menciona que quiere que la capital sea “potencia mundial”. En una entrevista a Exitosa, aseguró que para sus vecinos “no habría problema”.

“[¿López Aliaga plantea un nuevo peaje en este túnel, correcto?] Sí, él no tiene ningún problema en este peaje. [¿Y a S/20 por pasada aproximadamente?] No, yo creo que podría ser de S/35, tranquilamente, y también está de acuerdo Rafael”, indicó el burgomaestre de La Molina.

Sin embargo, decidió no rectificarse sobre el monto, porque sostiene que hasta que no se tenga el expediente no es posible dar el precio de este peaje. A pesar de que López Aliaga siempre se mostró en contra de estos cobros y anunció desaparecer los contratos. “Así como dije 35 soles, pude haber dicho 25 o 20. Si usted desea, no me rectifico”, señaló.