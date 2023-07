Paula Arias y Eduardo Rabanal habrían retomado su relación sentimental, según Magaly Medina

Paula Arias y Eduardo Rabanal habrían retomado su relación, según Magaly Medina. (ATV)

¡Juntos una vez más! Todo parece indicar que Paula Arias y Eduardo Rabanal se dieron otra oportunidad para construir su historia de amor. Luego de haber terminado su relación sentimental tras el escándalo que protagonizó el futbolista con una bailarina de cumbia, quien aseguró que el deportista le mandaba mensajes de contenido sexual, ambos habrían retomado su romance.

Si bien, la salsera se mostró firme en su decisión de dejar en el pasado sus sentimientos por el pelotero y empezar desde cero, las imágenes emitidas en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’ afirmarían lo contrario. Y es que, el espacio de ATV presentó algunas coincidencias entre las publicaciones de los dos personajes para confirmar que estaban juntos en un lujoso hotel.

Según Magaly Medina, su equipo de producción ya tenía cierta información de una posible reconciliación entre Paula Arias y Eduardo Rabanal. Pese a que la líder de ‘Son Tentación’ le negó algún tipo de vínculo amoroso con el futbolista, las fotos y vídeos que ambos compartieron en sus cuentas oficiales de Instagram el último fin de semana, la desmentirían.

“Nosotros le preguntamos y ella dijo ‘No Magaly, yo no he vuelto con él, no tengo nada que ver con él’ y mírenlos ahora”, contó la popular ‘Urraca’ para luego referirse a las pistas de su romance. “Claro, no posan juntos, pero se graban en el mismo hotel, la misma piscina. En los lentes de ella se ve la misma piscina, donde Eduardo también descansa”.

Paula Arias y Eduardo Rabanal se hospedaron juntos en hotel de Cajamarca. (Instagram)

Pero esto no es todo. El reportero del programa de ATV se comunicó con el recepcionista del hospedaje donde se quedaron Paula Arias y Eduardo Rabanal para preguntar si la pareja había separado alguna habitación. Para sorpresa de muchos, el trabajador del hotel ‘Laguna Seca’ en Cajamarca confirmó la presencia de ambos personajes.

“(¿Paula Arias con Eduardo Rabanal?) Ellos sí están instalados en el hotel. (¿Qué habitación es? Habitación 42″, se escucha en la conversación entre el periodista y el recepcionista.

Para Magaly Medina, los dos habrían retomado su relación desde hace varias semanas, pues han estado mandando mensajes en sus plataformas digitales, dejando entrever una reconciliación. Asimismo, la conductora no dudó en criticar a Paula Arias por haberle dado una nueva oportunidad a Eduardo Rabanal.

“Parece que todavía quieren jugar al misterio y nosotros ya lo descubrimos (...) No es la más empoderada, cuando ella canta es porque le escriben las letras, pero no es porque ella sea una mujer fuerte que se valore y se quiera. No le debería perdonar ninguna de las cosas que le hace. Él hace con ella lo que quiere”, expresó la presentadora.

Magaly TV La Firme.

¿Qué dijo la bailarina de cumbia sobre Eduardo Rabanal?

A principios de abril, Kristy Ordoñez se presentó en ‘Magaly TV La Firme’ para mostrar los mensajes subidos de tono, entre fotos y videos íntimos, que le enviaba Eduardo Rabanal, en la misma época que la salsera anunciaba orgullosa que habían retomado su relación amorosa.

De acuerdo con la bailarina, empezó a hablar con el futbolista desde el 2019. El primer contacto surgió mediante mensajes de Instagram, ya que el pelotero no paraba de reaccionar a sus fotografías y elogiar su belleza. Eventualmente, entraron en confianza y se intercambiaron números telefónicos. Ambos continuaron en coqueteos hasta febrero de 2023, cuando la joven artista y el deportista se encontraron en un concierto.

“Había ido con unos amigos, me llegó un mensaje, decía ‘te vi, estás con un vestido rosado’, le dije que sí. Me dijo ‘¿vamos a Barranco Bar?’”, contó para luego difundir más conversaciones de WhatsApp con el exjugador del Club Carlos A. Mannucci, quien le pedía encontrarse en un punto y hasta la invitaba a los eventos de Son Tentación.