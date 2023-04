Eduardo Rabanal rompe su silencio tras ruptura con Paula Arias: “Me he equivocado y tengo que asumirlo”

Eduardo Rabanal rompe su silencio y se arrepiente de haber engañado a Paula Arias. (ATV)

Eduardo Rabanal se encuentra en el ojo de la tormenta luego de haber sido acusado por Kristy Ordoñez, bailarina de la agrupación Alma Bella, de haber intercambiado fotos y videos íntimos mientras que él estaba en una relación sentimental con Paula Arias. La joven se presentó en el programa de Magaly Medina para mostrar las comprometedoras conversaciones con el futbolista.

Te puede interesar: Paula Arias anuncia el fin de su relación con Eduardo Rabanal tras polémica con bailarina de Alma Bella

Tras mantenerse en silencio los últimos días, la salsera emitió un comunicado en sus redes sociales anunciando su ruptura con el pelotero. Por ello, los reporteros de ‘Magaly TV La Firme’ fueron a buscar al deportista para obtener sus primeras declaraciones y saber lo que hará al respecto.

Eduardo Rabanal aceptó haber engañado a Paula Arias y tildó de ‘error’ su infidelidad. Además, dejó entrever que no todo lo que contó Kristy Ordoñez habría sido verdad. Cabe mencionar que, la joven aseguró que comenzó a hablar con el futbolista desde el 2019, pero los coqueteos fueron más intensos en febrero de este año y siguieron hasta fines de marzo.

“Las cosas se dieron de esta manera. Cometí un error grande y tengo que asumirlo. Hay detalles que no son de esa manera. El tema del error es tal cual, somos personas adultas y sabemos los errores que cometemos. Hay que saber dar un paso al costado”, dijo.

Asimismo, afirmó que se alejará de la líder de ‘Son Tentación’. “Me he equivocado. Ante un error, ya no puedes hacer nada. ¿Te arrepientes? Obviamente. Sí, es definitivo (la ruptura) como te digo, es un error y se tiene que dar un paso al costado”.

Te puede interesar: Eduardo Rabanal le habría sido infiel a Paula Arias: le envió fotos íntimas a bailarina de Alma Bella

Finalmente, Eduardo Rabanal reveló que se mudará del mismo edificio donde vivía con Paula Arias. Recordemos que ambos alquilaron sus propios departamentos con un piso de diferencia. “Ella vive aparte de donde yo vivo. No (nos cruzaremos) porque yo también me retiro de acá. Me voy a mudar por respeto”, sentenció, sin querer responderle a la bailarina de Alma Bella.

Eduardo Rabanal tilda de 'error' el engaño a Paula Arias. (Captura)

Paula Arias anuncia su separación de Eduardo Rabanal

En horas de la tarde de este 5 de abril, Paula Arias utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para difundir un comunicado, anunciando el finde su relación con Eduardo Rabanal. La salsera explicó que luego de ver el informe de ‘Magaly TV La Firme’ sobre las acusaciones de la bailarina de Alma Bella, tomó la decisión de acabar con el futbolista.

Te puede interesar: Janet Barboza se cansó de aconsejar a Paula Arias: “Ella es más que tóxica”

“Hoy quiero expresar y afrontar lo que siento y pienso en estos momentos al ver las imágenes emitidas por el programa Magaly TV; por respeto como madre, mujer y líder de una agrupación femenina, doy por concluida cualquier tipo de relación con Eduardo Rabanal”, agregó.

Asimismo, la líder de ‘Son Tentación’ indicó que no hablará más del tema ni brindará detalles de lo sucedido, por lo que pidió a los medios de comunicación abstenerse de seguir comentando al respecto. Además, agradeció las muestras de afecto que viene recibiendo por parte de su familia, amigos y fieles seguidores.

“No revelaré detalles porque siento que se ha dicho lo suficiente. En esta oportunidad no hay excusas ni justificación alguna. Pido a los medios de comunicación omitir cualquier tipo de comentario, ya que no daré más declaraciones, ni entrevistas. Gracias a todos mis amigos y seguidores que me brindan su apoyo incondicional, siempre tendrán lo mejor de mí, dedicándome a mi familia, a mi carrera artística y empresarial”, agregó.