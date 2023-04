Paula Arias anuncia el fin de su relación con Eduardo Rabanal tras polémica con bailarina de Alma Bella

Paula Arias anuncia su separación de Eduardo Rabanal. (Instagram)

Paula Arias rompió su silencio y se pronunció en sus redes sociales sobre la polémica que ha ocasionado la supuesta infidelidad de Eduardo Rabanal, quien fue acusado por Kristy Ordoñez, bailarina de la agrupación Alma Bella, de haber mantenido conversaciones subidas de tono con ella mientras él estaba en una relación sentimental con la salsera.

Te puede interesar: Eduardo Rabanal le habría sido infiel a Paula Arias: le envió fotos íntimas a bailarina de Alma Bella

El último 3 de abril, la joven se presentó en el programa de Magaly Medina para mostrar todos los chats de WhatsApp que se escribió con el futbolista, donde se enviaban fotos y vídeos íntimos. Según aseguró la bailarina, ambos se comenzaron a hablar desde el 2019, pero los coqueteos fueron más intensos en febrero de este año y siguieron hasta fines de marzo, cuando la cantante de salsa anunciaba feliz su reconciliación con el pelotero.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Paula Arias emitió un comunicado explicando que luego de ver el informe de ‘Magaly TV La Firme’, decidió separarse de Eduardo Rabanal. “Me dirijo a ustedes como un ser humano, que tiene momentos buenos, malos, con aciertos y errores”, se lee en las primeras líneas de su texto, para luego señalar que ha decidido ponerle punto final a su historia de amor con el deportista.

“Hoy quiero expresar y afrontar lo que siento y pienso en estos momentos al ver las imágenes emitidas por el programa Magaly TV; por respeto como madre, mujer y líder de una agrupación femenina, doy por concluida cualquier tipo de relación con Eduardo Rabanal”, agregó.

Asimismo, la líder de ‘Son Tentación’ indicó que no hablará más del tema ni brindará detalles de lo sucedido, por lo que pidió a los medios de comunicación abstenerse de seguir comentando al respecto. Además, agradeció las muestras de afecto que viene recibiendo por parte de su familia, amigos y fieles seguidores.

Te puede interesar: Janet Barboza se cansó de aconsejar a Paula Arias: “Ella es más que tóxica”

“No revelaré detalles porque siento que se ha dicho lo suficiente. En esta oportunidad no hay excusas ni justificación alguna. Pido a los medios de comunicación omitir cualquier tipo de comentario, ya que no daré más declaraciones, ni entrevistas. Gracias a todos mis amigos y seguidores que me brindan su apoyo incondicional, siempre tendrán lo mejor de mí, dedicándome a mi familia, a mi carrera artística y empresarial”, sentenció.

Paula Arias anuncia su separación de Eduardo Rabanal. (Instagram)

Cabe mencionar que, horas antes de la difusión de dicho comunicado, Eduardo Rabanal dejó entrever que su relación con Paula Arias iba viento en popa. El futbolista publicó en su cuenta de Instagram un afiche promocional del próximo concierto de ‘Son Tentación’, por lo que llegó a confundir al público. Sin embargo, la salsera ha dejado en claro que ha terminado cualquier vínculo con él.

Te puede interesar: iOA cuenta que Sony Music bloqueó su video del show tributo a Rosalía en YouTube: “Seguiré apelando”

Recordemos que, no es la primera vez que ambos personajes se separan. Su primera ruptura se dio en setiembre de 2021, cuando Rabanal fue captado muy cariñoso con la madre de su hijo. Pese a las imágenes, la artista le dio una nueva oportunidad y continuaron con su romance. En noviembre del mismo año, se comprometieron en una romántica ceremonia, pero volvieron a separarse en febrero del 2022.

Posteriormente, fueron ampayados varias veces en situaciones comprometedoras. Si bien, negaron una posible reconciliación, en octubre de 2022 confesaron que habían vuelto. Muchos pensaron que este 2023 llegarían al altar, pero Eduardo Rabanal dejó a más de uno sorprendido cuando expuso en sus redes sociales que había terminado con Paula Arias a mediados del mes de marzo. Los dos salieron en televisión con el rostro desencajado y decidieron reconstruir su relación una vez más.