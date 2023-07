Defensoría del Pueblo rechaza mensajes “racistas y discriminatorios” de Erick Osores y Paco Bazán en contra de Julio Arbizú

Institución liderada por Josué Gutiérrez se pronunció sobre el programa deportivo. | Composición Infobae

La Defensoría del Pueblo no se quedó callada y se pronunció sobre las expresiones que los conductores Erick Osores y Paco Bazán hicieron durante su programa de Youtube llamado ‘Erick y Gonzalo’.

A través de Twitter, la entidad lamentó “que, una vez más, los programas transmitidos por redes sociales sean espacios de reproducción de estereotipos y mensajes con contenido racista y discriminatorio, los mismos que se justifican y normalizan bajo la intención de causar humor”.

“Hacemos un llamado a la sociedad para identificar y rechazar tajantemente estos actos de discriminación contra el color de piel, etnia, identidad de género, orientación sexual o de cualquier otra índole”, agregaron.

Asimismo, recordaron la importante labor de los periodistas y comunicadores en la lucha contra la discriminación y racismo, “pues sus mensajes u opiniones refuerzan la valorización positiva o negativa de determinados grupos en situación de vulnerabilidad”.

Mensaje de la institución en Twitter.

El estudio de Arbizú también emitió un comunicado en solidaridad al excandidato congresal y mencionó que “el racismo es un grave problema estructural que afecta a miles de peruanos, quienes día a día son objeto de discriminación y exclusión”, además de ser un delito.

“Actitudes claramente discriminatorias como las de Bazán y Osores, que replican estereotipos racistas que asignan características denigrantes a otras personas basándose en su color de piel, resultan inaceptables en un Estado Democrático en el que la lucha contra la discriminación tiene todavía un largo camino por delante”, precisaron.

Asimismo, instaron a las instituciones públicas y a la población “a ser consecuentes en la lucha contra la discriminación y no tolerar este tipo de acciones que afectan lo más valioso que tenemos las personas, nuestra dignidad humana”.

Todo ello, luego de que el mismo Arbizú alertara sobre el hecho en su cuenta oficial, donde también hizo uso de un lenguaje peyorativo al denunciarlo. “Este par de descerebrados que, entre los dos no deben haber leído medio libro, se permiten agraviarme con un insulto racista. Yo les puedo responder a este par de bazofias, pero su racismo agravia a todos lo que ellos imaginan diferentes”, escribió.

Tuit de Julio Arbizu. | Twiter

¿Qué dijeron Paco Bazán y Erick Osores?

Las palabras que causaron indignación fueron realizadas por el periodista de América Televisión y el también conductor de ‘El deportivo’ durante una transmisión en vivo.

“¿Cómo se llama ese procurador que no se bañaba? (…) ¿Tú si te bañas no? Arbizu no se baña, te acuerdas que en un debate le dieron un jabón”, manifestaron entre risas.

El hecho al que hacen referencia fue efectuado durante un debate político organizado por El Comercio entre Arbizú, quien era candidato parlamentario por Juntos por el Perú, y Mario Bryce, postulante por Solidaridad Nacional. Minutos antes de finalizar el encuentro, Bryce le entregó un jabón al político.

“Nosotros estamos en contra de la discriminación. De todo tipo de discriminación. El señor está haciendo una alusión a mi color de piel porque esa es la razón que utiliza muchísima gente en redes para decir que yo no me baño y bueno tengo que decir que yo me baño todos los días, señor Bryce. Usted probablemente es bastante más sucio de la cabeza”, manifestó el abogado ese entonces.

La situación fue inmediatamente reprochada por la moderadora y periodista Ariana Lira, y por el mismo medio de comunicación, asegurando que el postulante por Solidaridad Nacional “incurrió en conductas que rechazan y condenan enfáticamente”.

“El objetivo de los debates que se vienen realizando en este Diario es dar a conocer a los candidatos al Parlamento y sus propuestas. Este es un espacio que no debe ser empleado por los postulantes con fines distintos a ello y, mucho menos —como lo hizo hoy el señor Bryce— para faltar el respeto a sus adversarios políticos”, añadieron.