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Shanaiya Aymé revela que no jugará la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por tierno motivo: “Voy a ser mamá”

La atacante nacional hará una pausa a su carrera por una decisión personal. La última temporada estuvo en Regatas Lima

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Shanaiya Aymé revela que no jugará la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 porque será mamá.
Shanaiya Aymé revela que no jugará la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 porque será mamá.

Shanaiya Aymé anunció en una entrevista reciente que no participará en la Liga de Vóley esta temporada. La jugadora peruana explicó que su decisión responde a una planificación personal, lo que la llevó a optar por apartarse de la competencia en este periodo.

Al concluir la temporada 2025/26, Aymé fue una de las primeras jugadoras en anunciar su salida de Regatas Lima, tras finalizar en el cuarto puesto del torneo. El equipo de Chorrillos no logró los resultados habituales, situación que generó diversas especulaciones sobre el futuro de sus integrantes.

La mayoría de los aficionados consideró que ‘Shany’ continuaría su carrera en otro club, ya que su contrato de dos años con Regatas había llegado a su fin. Sin embargo, con el paso de los días surgieron versiones que apuntaban a una posible pausa en su trayectoria deportiva.

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Aymé confirmó que la decisión de interrumpir su carrera responde a motivos personales, ya que espera un hijo. La deportista hizo el anuncio en una entrevista concedida al programa Somos Vóley de Latina, donde compartió la noticia con los panelistas del espacio, entre ellos Carla ‘Cotito’ Rueda.

“Latina va a tener la primicia. La temporada pasada terminó y yo ya había tomado la decisión de que, fuera cual fuera el resultado, iba a ser mamá. Mis compañeras ya lo sabían, y yo tenía claro lo que haría después de esta temporada”, fueron sus primeras palabras.

Después, Shanaiya Aymé declaró: “No voy a jugar porque voy a ser mamá. Se viene Shao May Ling”, en alusión a su pareja Byung-Tae Seo, asistente técnico de Natalia Málaga en Deportivo Géminis, con quien tiene una relación de cinco años.

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La voleibolista no participará de la Liga Peruana esta temporada. Créditos: Latina TV / Tiktok.

A los 25 años, Aymé hará una pausa en su carrera deportiva para convertirse en madre, tras haber integrado equipos como César Vallejo, Universidad San Martín, Alianza Lima, Universitario de Deportes y, más recientemente, Regatas Lima.

Como punta receptora, integró la selección peruana de vóley en categorías menores y en la absoluta, participando en diversos torneos y obteniendo medallas para el país.

Shanaiya Aymé y Byung-Tae Seo tienen una relación de más de cinco años.
Shanaiya Aymé y Byung-Tae Seo tienen una relación de más de cinco años.

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