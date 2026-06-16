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Excampeón con Sporting Cristal llenó de elogios a Hernán Barcos para luchar la Liga 1 2026: “Hay que exprimirle la experiencia”

Nicolás Ayr, exdefensa argentino que alzó el título nacional con los ‘celeste’ el 2012, habló de la relevancia del ‘Pirata’ y de Roberto Mosquera

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El exdefensa argentino elogió al 'Pirata' y aconsejó al plantel para que lo aproveche. (Video: Sin TV Fuerza)

Sporting Cristal dio inicio la semana pasada a una intensa fase de ‘mini pretemporada’ bajo las órdenes de Roberto Mosquera, con la mira puesta en revertir su situación en la Liga 1 2026. En estos primeros días de trabajo, la presencia de Hernán Barcos ha sido uno de los puntos más destacados. El plantel, consciente del desafío que implica salir del mal momento, ha encontrado en el experimentado delantero un faro de liderazgo y experiencia.

Justamente, el exdefensa y campeón nacional con el conjunto ‘rimense’ en 2012, Nicolás Ayr, no ocultó su admiración por el ‘Pirata’. En declaraciones recientes para el programa Sin TV Fuerza, Ayr subrayó la vigencia de Barcos y lo que representa para un grupo que busca salir adelante: “No se puede hablar de la trayectoria de Hernán, es un gran jugador”, expresó con convicción.

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El exzaguero recordó un episodio que ilustra la longevidad futbolística de Barcos: “Me acuerdo una vez que fue a jugar la selección argentina a Lima, él estaba creo que en el banco de la selección. Yo soy muy amigo del cuerpo técnico de esa época donde estaba Sabella, Claudio Uñali; nos encontramos en el hotel esa vez en Lima y hoy sigue pateando la pelota con 42 años”, relató.

Excampeón con Sporting Cristal llenó de elogios a Hernán Barcos para luchar la Liga 1 2026.
Excampeón con Sporting Cristal llenó de elogios a Hernán Barcos para luchar la Liga 1 2026.

Nicolás Ayr enfatizó que la experiencia de Hernán Barcos debe ser aprovechada al máximo por Sporting Cristal: “Creo que hay que exprimirle la experiencia lo más que se pueda. Creo que es muy rico para el grupo tenerlo dentro del plantel. Después, sin duda, para el rival va a ser muy complicado poder tomarlo. Es un hombre con mucho oficio. Ojalá que le haga muy bien al club y que haga muchos goles”.

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El aporte de Barcos no se limita a su capacidad goleadora. Según Ayr, la influencia del atacante va más allá del campo de juego, ya que su trayectoria internacional y su liderazgo pueden contagiar a los más jóvenes del plantel y fortalecer el carácter colectivo en momentos de presión.

Para el exfutbolista, la presencia de un artillero con tal recorrido facilita la tarea del entrenador y eleva el estándar de exigencia interna. Además, consideró que la experiencia de Barcos puede ser determinante para lograr el objetivo de volver a pelear por el título nacional, especialmente en un contexto donde el margen de error es mínimo.

El 'Pirata' fue presentado de manera oficial en La Florida como nuevo refuerzo. (L1 Max)

En relación con el presente de Sporting Cristal, Nicolás Ayr sostuvo que el grupo debe aprender de referentes como Hernán Barcos para superar las adversidades y consolidar una mentalidad ganadora. Esto considerando que el promedio de edad del elenco ‘cervecero’ en esta temporada es de 24,6, siendo el menor de la Liga 1 2026.

Nicolás Ayr sobre Roberto Mosquera en Sporting Cristal

El regreso de Roberto Mosquera a la conducción técnica de Sporting Cristal fue otro de los temas que abordó Ayr. En su opinión, la elección de Mosquera es una apuesta acertada para encauzar al equipo hacia mejores resultados.

“Hace unos días hablé con Sebastián Salvatore, le mandé mis felicitaciones. No tengo duda de que tienen toda la capacidad para sacar adelante esta situación de Cristal”, afirmó el exjugador, mostrando confianza en la gestión actual.

Sobre el nuevo entrenador, Ayr fue enfático: “Roberto es un gran motivador. Tiene ese talento para manipular al jugador y llevarlo a su mejor versión. Creo que es un acierto, hay que dejarlo trabajar, darle un poco de tiempo y él se va a sentir muy cómodo”.

El exzaguero argentino destacó que la llegada del DT peruano puede renovar los ánimos y devolver la confianza a un plantel que necesita reencontrar su mejor nivel en el tramo final del torneo.

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