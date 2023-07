Alfredo Benavides confronta a ‘Tomate’ Barraza por llamar a Gabriela Serpa

Fuertes declaraciones. En la reciente entrega de Magaly TV La Firme se presentó un informe con las declaraciones del cómico Alfredo Benavides contra ‘Tomate’ Barraza, luego que fuera expuesto un presunto enfrentamiento por la modelo Gabriela Serpa. Como se recuerda, el viernes último Magaly Medina contó algo que se había enterado por su productor, que fue testigo de una conversación entre el actor y el cantante de salsa. Dichas fuentes fidedignas decían que el hijo del ‘Chato’ Barraza había llamado a la modelo para invitarla a ser parte de su orquesta.

“Le dijo: ‘Gabrielita, ¿tú cantas? Quiero que vengas a mi orquesta’. Ajá, ¡y ya sabemos cómo acaban las cantantes de su orquesta”, fue la consulta que le hizo el salsero a Gabriela, mientras estaba en las grabaciones. Esto habría sido mal visto por el popular ‘Gordo’ Benavides, pues tildó la situación de ‘que eso no se le hace a los amigos’. Ante ello, los reporteros de Magaly TV La Firme fueron en busca de ambos personajes para recoger todas sus declaraciones y confesar si dicha situación malogró su amistad de años.

El primero en manifestarse fue Alfredo, quien se mostró un poco incómodo por la situación tras supuestamente ‘Tomate’ no haber respetado los ‘códigos de amistad’. “Entre los amigos hay códigos, así no tenga yo nada con Gaby, así se baraje la idea de que posiblemente yo tenga algo con ella, hay códigos”, dijo en un inicio el artista cómico.

Por su parte, Carlos Barraza también habló para las cámaras de la ‘Urraca’ y reveló que han malinterpretado todo, pero que lo toma de buen humor, pues sabe que el popular ‘Niño Alfredito’ es su gran amigo. “Para nadie es un secreto que las hermanas Serpa, las tres hicieron música y después”, dijo en un inicio.

“Bueno, dije, quizás la chica sí canta, si su hermana también canta, pues lo más probable es que si lo haga y si no tiene nociones, pues se le pone un coach vocal”, mencionó sobre la posibilidad de tener a la modelo entre las cantante de su orquesta.

Pero, ahí no quedó la cosa, pues ‘Tomate’ se habría sentido un poco afectado por las palabras de Alfredo y le recordó que él habría querido con una ex de Barraza. Sin embargo, el integrante de ‘JB en ATV’ dijo que eso es totalmente falso, ya que el sí sabe respeta. ”A mí me han sindicado de que yo he querido estar con su mujer, yo soy un caballero, jamás estaría con una persona que ha estado con el señor Barraza”, acotó.

Alfredo Benavides y la escena de celos a Gabriela Serpa por llamada de Carlos Barraza

Como se recuerda, Magaly Medina hizo tremenda revelación el pasado viernes 30 de junio, luego que varios testigos le contaron que Alfredo Benavides se molestó muy fuerte durante las grabaciones de ‘JB en ATV’ porque el cantante ‘Tomate’ Barraza llamó a Gabriela Serpa para hacerle una propuesta de cantar en su orquesta musical.

“En una de las pausas de las grabaciones, a Gabriela le sonó el celular y los sapos vieron que era ‘Tomate’. Sí, ‘Tomate’ Barraza, él sin códigos. Entonces, el gordito, que hace que no le importa Gabriela, le dijo que lo ponga en alta voz. Y Gabriela, que se derrite por Alfredo, aunque diga que no, lo hizo y todos escucharon a Tomate”, reveló la comunicadora.