Daniela Darcourt y por qué decidió no sacar más covers de salsa: “La gente se olvida o se aburre de ti”

Daniela Darcourt brindó una entrevista al youtuber Carlos Orozco, con quien conversó sobre los éxitos musicales que ha lanzado en los últimos años, entre ellos ‘Señor Mentira’, ‘Probablemente’ y ‘Adiós amor’; siendo estos dos últimos son autoría del mexicano Christian Nodal. La salsera peruana explicó por qué, a diferencia de varios de sus colegas, dejó de incluir covers en sus álbumes.

En el espacio digital ‘Ventana de emergencia’, Daniela Darcourt indicó que es consciente que, al inicio de su carrera como solista, se dedicaba a cantar temas de otros artistas. “‘Probablemente’ y ‘Adiós amor’ me dieron todo en su momento: exposición, cariño de la gente, aparecer en TV y estar en escenarios que pensaba no iba a estar”, resaltó la cantante.

Sin embargo, la exjurado de ‘La Voz Perú’ decidió cambiar su estrategia en el 2018, pues sabía que su carrera no iba a durar mucho si seguía sacando música ‘repetida’.

“Me dije ‘Daniela, abre los ojos. Si quieres hacer una carrera que perdure en el tiempo, porque esto es lento pero seguro, no puedes matarte haciendo un cover de cada canción que está de moda’. La gente se va a olvidar de ti o, peor aún, se aburre de ti por estar haciendo lo mismo. Yo nunca voy a buscar ni pretender una carrera fugaz”, resaltó la intérprete.

Fue así que, en el 2018, Daniela Darcourt creó ‘Señor Mentira’, tema que la lanzó en la palestra internacional. “Ese tema me permitió empezar a ser y a solidificar una carrera con temas propios. De ‘Señor Mentira’ en adelante, yo no he sacado otro cover y a las pruebas me remito (...) Es la canción de mi carrera, así saque un hit mundial o mañana cante con Michael Jackson gracias a la inteligencia artificial”, reiteró.

Por otro lado, Daniela Darcourt indicó que varias agrupaciones nacionales, tomando como ejemplo a Combinación de La Habana, deciden continuar sacando covers debido a que no cuentan con apoyo financiero para lanzar temas musicales propios. También porque el público pide que lancen ‘versiones en salsa’ de temas de otros artistas.

“Ellos tienen dos o tres álbumes llenos de música inéditas increíbles, musicalmente es su esencia. Son ellos. Pero en un parte solo se ha dedicado a hacer otra cosa que no es su identidad. ¿Qué pasa? La gente dice ‘ay, puro cover’, pero cuando tú le presentas un producto nuevo dice ‘mmfff’ (...) Cuando te vuelves artista independiente, todo lo haces tú, todo sale de aquí (bolsillo)”, aseguró.

¿Por qué no tiene más ‘éxitos’?

Daniela Darcourt explicó que no se siente presionada o preocupada por el hecho de que ‘Señor Mentira’ haya sido su último gran ‘éxito’ musical, por lo que no ha pasado por su cabeza sacar covers.

“Yo lo tomo de la manera más honesta posible. Los muchos o pocos millones que yo he tenido después de ‘Señor Mentira’ son 100% orgánicos. No he tenido la necesidad de hacer una pauta. Creo que ‘Señor Mentira’ es la canción de mi vida por muchas cosas, no por la exposición internacional, sino por lo que a mí como mujer y como artista me dejó como enseñanza”, sostuvo.

“Ya no escucho voces, sino que soy Daniela y sé lo que quiero. ‘Quiero armar esta canción y quiero que tenga esto, y esto’. Construir canciones me llena el corazón, disfruto del proceso, de escribir y de sentarme y tener una hoja, y empezar desde cero. Rayo y tacho, soy bien rústica. Siento qe voy por buen camino, que estoy encontrando un buen nivel y eso me gusta”, añadió la salsera.