Cambistas en Gamarra: Municipalidad prohibe el cambio de dólares en las calles del emporio comercial

La Municipalidad de La Victoria prohibió el cambio de dólares en la vía pública dentro del emporio comercial de Gamarra. | TV Perú

Los cambistas ya no podrán operar en las calles de Gamarra. Así lo informó el alcalde de La Victoria, Ruben Cano. Esta decisión se produce tras el violento robo a mano armada que ocurrió la semana pasada, en la que resultaron heridos dos comerciantes de divisas.

“Estamos en la formalización de toda actividad comercial que se haga en la vía pública. Los cambistas de dólares tienen que ser también formalizados, tener locales con licencias formales, para rendir también por temas de lavado de activos”, indicó en declaraciones a TV Perú.

El pasado lunes 26 de junio, dos cambistas fueron emboscados por un grupo de delincuentes, que les arrebatron casi 150 mil soles. Los negociantes de divisas, al resistirse al robo, terminaron baleados y fueron trasladados a distitntos centros de salud donde fueron dados de alta pco después.

Por videos de las cámaras de seguridad, se determinó que, por lo menos, habrían sido cuatro los asaltantes que participaron de este golpe delincuencial. Uno de los malhechores, identificado como Bryan Jesús Montes de Oca Gálvez, de 30 años, terminó siendo capturado por los agentes policiales y la fiscalía pidió 18 meses de prisión preventiva.

La Policía Nacional del Perú logró detener a uno de los implicados en asalto a dos cambistas en pleno corazón del emporio comercial de Gamarra. (PNP)

El burgomaestre explicó que, al igual que los vendedores ambulantes, los cambistas deberán alquilar un local para brindar sus servicios o, en todo caso, ser reubicados. “Ellos tienen hasta 28 espacios en este momento en donde pueden ser reubicados, entre galerías, cafés, ferias, y estamos haciendo una política para alquilar techos bajos”, indicó.

Para el alcalde Cano el cambio de altas sumas de dinero en la vía pública “no solo supone un riesgo para los cambistas, quienes quedan expuestos a mafias de extorsionadores, sino que, además, impiden rastrear si la procedencia del dinero es legítima”.

Empresarios de Gamarra reclaman mayor seguridad en el emporio ante asalto de cambista. Foto: Latina/Composición Infobae

Sobre el asalto a un cambista en Gamarra, el burgomaestre se pronunció afirmando que fue un descuido y que lo ocurrido está en proceso de investigación.

“Fue un descuido que está siendo investigado. En cada reja debía estar un sereno, un fiscalizador y un policía. Estuvo un sereno, un fiscalizador y se descuidaron un momento que no estuvo la Policía Nacional. Estos errores ya no lo vamos a cometer. Además, es un hecho aislado acá no ocurren estas cosas. Están siendo sancionados y separados de su puesto inmediatamente”, expresó.

Operativo para recuperar las vías

Durante la mañana, se realizó un operativo contra el comercio ambulatorio en el emporio comercial. Más de 700 policías, así como 350 fiscalizadores y personal de serenazgo, inspeccionaron el damero B de Gamarra, que va desde el jirón Huánuco hasta la avenida Parinacochas.

La Municipalidad de La Victoria realizó junto con la Policía Nacional un operativo en la zona del damero B del emporio comercial de Gamarra para erradicar la la venta ambulatoria.

Durante la intervención de control, se retiró a más de 2.500 ambulantes para mejorar la transitabilidad y recuperar las vías de Gamarra.

El alcalde Ruben Cano informó que se viene reubicando a los comerciantes en los pisos altos de las galerías y en campos feriales. “En los pisos altos, hemos conseguido entre 2 hasta 6 meses gratuitos para que (los ambulantes) se puedan reubicar. Ellos no van a pagar nada, es gratuito. Es más barato que pagar cupo a estas bandas organizadas”, comentó.