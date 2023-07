Galería Nicolini: Mininter ofrece 50 mil soles por dueña de contenedor donde murieron dos jóvenes calcinados

Mininter pide recompensa por paradero de dueña de contenedor de Nicollini.

El Ministerio del Interior (Mininter) está ofreciendo S/ 50,000 por información que facilite la captura de Vilma Zeña Santamaría (44 años), dueña del contenedor donde dos jóvenes fueron encerrados y perdieron la vida calcinados en el incendio de la galería Nicolini, Cercado de Lima, en junio del 2017.

A la dueña de este establecimiento clandestino, se le procesó y sentenció por el caso de trata de personas agravada, ahora está incluida en el Programa de Recompensas del Mininter, a pedido de la División de Policía Judicial y Requisitorias de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Zeña Santamaría se encuentra prófuga de la justicia tras ser condenada, junto a su esposo Jhony Coico Sirlopú, por el delito tipificado como violación de la libertad personal – trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud, a raíz de este caso.

La propuesta de ingresar a la lista de los criminales más buscados fue motivada por a Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) de la Policía Nacional del Perú (PNP), tras efectuar la evaluación correspondiente.

Ante estos pedidos, la Comisión Evaluadora de Recompensas Contra la Criminalidad (CERCRI) dio el visto bueno para incorporarla a este programa del Mininter, con el objetivo de contribuir con su captura y que pueda ser recluida en un penal, al igual que su esposo.

Caso Nicolini, junio 2017

El 22 de junio de 2017 se originó un incendio que tardó cinco días en ser apagado en el complejo comercial “Las Malvinas”, del Cercado de Lima. En el siniestro, dos jóvenes perdieron la vida calcinados dentro de un contenedor en la galería Nicolini.

Por más que lo intentaron, Jovi Herrera Alania (20) y Jorge Luis Huamán Villalobos (19) no pudieron escapar del almacén en llamas, por encontrarse encerrados bajo llave.

“Yo llamé a mi hijo, me dijo que estaba afuera, anda a la casa, lo volví a llamar como a la 1, aló hijo le digo, contestó mamá, estoy encerrado, no aparece el dueño para que nos abra, cuídate mamá cuídate, me cortó y no me contestó más”, comentó la mamá de José Luis.

El contenedor, que estaba construido de manera clandestina, era de propiedad de Zeña Santamaría, quien fue hallada culpable por este caso, siendo sentenciada a 32 años de pena de cárcel. Tras el proceso judicial, se dictó una orden de requisitoria en su contra, la cual se mantiene vigente hasta hoy.

Luego de las investigaciones realizadas por la PNP, bomberos y Fiscalía, se determinó y quedó probada la responsabilidad de los sentenciados, quienes, valiéndose de la necesidad de los jóvenes, los explotaban laboral y económicamente, quiere decir que los encerraban en los lugares donde trabajaban y les pagaban menos de lo acordado.

En el 2018, la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó este jueves la prolongación por 3 meses de prisión preventiva para Jonny Coico Sirlopú. Como se recuerda, Coico es procesado por delito de trata de personas agravada con subsecuente muerte, por el incendio en la Galería Nicolini (Centro de Lima).

¿Dónde llamar si tengo información de esta persona?

Si un ciudadano colaborador tiene información sobre los fugitivos que son parte del Programa de Recompensas del Mininter, puede comunicarse al número telefónico 0800 40 007, de manera gratuita, con seguridad y confidencialidad.

Para conocer la lista completa y rostros de los requisitoriados incluidos en la relación difundida por el Mininter, puede ingresar a www.recompensas.pe. (Andina)