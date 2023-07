Alex Béjar revela su verdadero nombre a Guadalupe Farfán y ella queda en shock

Alex Béjar revela cuál es su verdadero nombre | YouTube

Alex Béjar se hizo popularmente conocida en el mundo por su paso por la serie de Netflix, ‘Élite’, sin embargo, tuvo un llamado a Perú y ahora es parte de la serie más importante de los últimos años ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Su personaje de Laia ha traído seguidores y detractores, pero sigue vigente y presente en la historia que envuelve a Gonzales y Maldinis. Desde su llegada, algo que ha llamado la atención es su nombre, pues en nuestro país se le llama Alex en su mayoría a hombres y es casi nulo oírlo para llamar a una mujer.

Es así que, recientemente, la artista ha sorprendido con un detalle sobre su identidad que casi nadie lo sabía, ni siquiera su propia compañera de escenas, Guadalupe Farfán. Alex Béjar tiene un canal de YouTube en el que muestra más allá de su trabajo.

Alex Béjar.

¿Cuál es el verdadero nombre de Alex Béjar?

Esta vez, tuvo de invitada a Guadalupe Farfán, la popular July de la serie. Ambas respondieron diversas preguntas sobre su vida personal y en una de sus respuestas, la española sorprendió al revelar cuál era su verdadero nombre y la razón por la que usa el seudónimo de Alex.

“Mi nombre Álex se debe a que una de mis series favoritas es Los hechiceros de Waverly Place y cuando vi a Alex Russo dije como ‘mola’ el nombre y también ahí me inspiré”, mencionó al inicio. Ante esta situación, Farfán le cuestionó si es que no habían sido sus padres quienes le pusieron su primer nombre, por lo que reveló que ese no era su verdadera identidad.

Alex Béjar revela cuál es su verdadero nombre. (YouTube)

“Yo no me llamo Álex, me llamo Alejandra, sino que nadie me llama así”, comentó la extranjera. Explicó que era casi imposible llamarse Alex con la edad que tenía porque sus padres no eran tan modernos para ponerle un nombre así. “Álex es muy moderno, mis padres no son tan modernos. En aquella época, pues, Alejandra más típico”, sentenció.

En otro clip de su mismo canal de YouTube, la artista revela algunos datos curiosos que la gente desconoce de ella. Sorprendentemente, el primero tiene que ver con su nombre y menciona cómo se llama realmente.

“Me llamo Alejandra Béjar Ramos, solo que mi nombre artístico profesional es Alex Béjar”, comenta bastante alegre.

Alex Béjar revela cuál es su verdadero nombre. (YouTube)

Seguido, explica que, como muchos otros artistas, adoptó un nuevo nombre para que sea fácil de recordar y pueda utilizarlo en sus castings o futuros trabajos. Entre tantas opciones, junto a su representante terminaron eligiendo el que ahora usa y con el que el Perú ha terminado de reconocerla.

“Porque cuando empecé en esto de ser actriz, mi representante me dijo que mejor me cogiese un nombre más original porque Alejandra era muy largo, muy soso, muy común. Estuvimos entre Alexa, Alex Alexia cualquier cosa y Alex me gustó mucho porque es un nombre que se escucha poco, al menos en España y tiene personalidad”, expresó.