Alex Béjar, actriz española de ‘AFHS’, y lo que más le impactó de Perú: “Nadie sigue las normas”

Alex Béjar habló sobre el choque cultural que experimentó al llegar a Perú. TikTok.

La nueva figura de ‘Al Fondo Hay Sitio’, la actriz española Alex Béjar, sorprendió a sus seguidores al enumerar los aspectos que más le sorprenden del Perú desde que llegó al país. Recordemos que la joven artista, de 23 años de edad, arribó a tierras peruanas en febrero de este año para acudir al estreno de la película ‘Un retiro para enamorarse’.

En un principio, la popular Laia de ‘Al Fondo Hay Sitio’ indicó que la forma de conducir de los peruanos es lo que más le ha impactado hasta ahora, y no de una manera positiva. “Esto es la pu** jungla”, mencionó en su cuenta de TikTok.

“Yo paso miedo cada vez que voy en un coche porque nadie sigue las normas. Por ejemplo, ¿aquí el paso de peatones para qué está pintado? Nadie para ni aunque esté en verde. Nadie para, o sea, es increíble”, mencionó consternada.

Alex Béjar agregó que los cinturones de seguridad de los coches también dejan mucho que desear. “La mayoría de los cinturones de la parte de atrás están rotos. Yo paso aún más miedo porque no me puedo abrochar”, añadió.

Alex Béjar habló sobre su paso por Perú.

En cuanto a la comida, la actriz española mencionó que es bastante extraño que los menús-como así se llama a los conjuntos de platos que se sirven a una determinada hora hasta agotarse-, sean bastante económicos. “La comida es más cara en el supermercado”, dijo algo extrañada.

“Me parece súper curioso que me cuesta encontrar persianas o estores, aquí entra una luz por los cuartos increíble”, añadió en otro momento.

Dentro de todo, Alex Béjar resaltó la calidez con la que los peruanos la han recibido desde que pisó el territorio nacional. “La gente es extremadamente amable, te dicen buenos días, buenas noches. Es súper cordial. Transmiten muy buena vibra”.

Alex Béjar cuenta con más de 115 mil seguidores en TikTok. (Instagram/@alexbejar)

¿Cuál es el personaje de Alex Béjar en ‘Al Fondo Hay Sitio’?

Alex Béjar interpreta a Laia Sanz, compañera, amiga y expareja de Cristóbal Montalbán (Franco Pennano). Se conocieron en Barcelona, ya que llevaban cursos juntos cuando estudiaban gastronomía en una reconocida universidad. La joven española llegó a las Nuevas Lomas para buscarlo y reconquistarlo, pues no sabía nada de él desde que volvió a Lima.

Los fans de ‘Al Fondo Hay Sitio’ están contentos con el ingreso de un nuevo personaje a la serie, ya que ayudará a July (Guadalupe Farfán) a poner en orden sus sentimientos hacia el joven Cristóbal, de quien vive enamorada en secreto desde que llegó a la casa Maldini Montalbán.

Laia llegó a las Nuevas Lomas para conquistar a Cristóbal. América TV / Al Fondo Hay Sitio

Cabe resaltar que Alex Béjar ingresó a ‘Al Fondo Hay Sitio’ de manera inesperada. Cuando ya estaba por volver a España, en febrero de este año, se animó a escribirle a diferentes directores de casting para que le dieran una oportunidad. Fue así que llegó a la teleserie de América TV.

“En esa semana y media me puse en contacto por Instagram con todos los directores de casting, en plan: ‘Hola, soy Alex Béjar, actriz española, si hay un casting en el que encaje mi perfil, me gustaría hacer la prueba’. Justo me contestó en ese momento el director de casting de Al Fondo Hay Sitio. Hice la prueba y me escogieron, entonces tuve que cancelar mi vuelo y me quedé encantada de la vida. Espero que les guste el personaje de Laia, que lo disfruten”, contó en TikTok.