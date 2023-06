El éxito de Fiorella Cava en la historia del rock peruano, la lucha por su identidad de género y su trabajo como activista transexual

Fiorella Cava y su éxito en la historia del rock peruano, su lucha por su identidad sexual.

Fiorella Cava marcó un antes y un después en el rock peruano: en la década de los 80 formó una de las bandas más emblemáticas como JAS, que llevaba las iniciales de los fundadores, entre los que se encontraba Sergio Cava —quien en ese tiempo llevaba ese nombre— el baterista Jesús Hurtado y el bajita Alex Nathanson.

Hace más de 30 años, Cava es una activista transexual. Su lucha marcó un antecedente en el sistema legal porque logró que cambiaran su nombre de nacimiento de Sergio por Fiorella Vicenza Cava Goicochea.

La vocalista conversó con Infobae Perú: contó acerca del nacimiento de su banda JAS, cómo fue su lucha para ser reconocida legalmente como una persona femenina ante las instituciones del estado y el proceso para conseguir que en su Documento Nacional de Identidad (DNI) se le asignen su nombre de mujer.

Inicios en el rock peruano

Su cercanía con la música empezó a los cuatro años cuando sus padres la llevaron a clases de piano. Si bien es cierto ninguno de sus progenitores fue músico, ella desarrolló un talento desde muy pequeña por la música, aunque el género lírico no era de sus favoritos, empezó a escuchar rock durante su etapa escolar.

Luego de algunos años, cuando estuvo estudiando Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) conoció a sus primeros compañeros, con quienes formó Stone Road y tocaron por primera vez en una fiesta de Halloween en 1975.

“Nosotros tocábamos lo que nos gustaba, cogíamos el local y vendíamos las entradas. Y muy pocas veces quedaba para un chifa. Pero gastábamos en escenografía, en luces y en sonido”, reveló.

Sergio Cava en sus primeras bandas. Captura: Youtube

El nacimiento de JAS

A los 23 años terminó la universidad e ingresó a trabajar en la gerencia de un Consorcio de Editoras Musicales del Perú, donde recibía un buen sueldo, el cual lo invertía en comprar equipos de sonido porque, a pesar de que tener un empleo de escritorio, la música no podía salir de su vida.

“Armé un grupo (Hielo). Le dije a la disquera si podíamos grabar un disco y nos aceptaron. De pronto, fuimos la más tocada en Radio Panamericana en 1983. Pasamos de haber tocado en la universidad, a presentarnos en el Amauta ante 12 mil personas”, detalló.

Con su nueva agrupación hicieron giras por todo el Perú. Comenzaron a conocer lo que era la vida de un rockero porque aparecían en diversos escenarios, pero también tenían temor por el terrorismo que en ese momento se vivía.

“Un amigo me comentó que el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) han puesto la mira en el grupo porque considera que es pituco. Por eso grabamos el tema Toque de queda, que tuvo gran éxito; allí protestamos a nuestra manera”, detalló.

Tomaron una pausa debido a los amenazas de los terroristas. Sin embargo, tenían varios compromisos programados, por lo que Cava tuvo que buscar otros músicos para cumplir con los conciertos.

“Llamamos a Nathanson como bajista, a Joni Chiappe en los teclados y al bajista Coco Cortés. Como ensayábamos con Joni, empezamos a componer entre los dos. Esto no le gustó mucho a Nathanson y al final nos peleamos con él, grabamos un solo tema y luego se dedicó al teatro”, explicó.

Grupo JAS rock peruano. Captura: Youtube

Allí nació JAS en 1986. Grabaron de forma independiente en Estudios Ávalos porque tenían ahorros, producto de varias presentaciones en el país.

“Terminamos el álbum y con Joni empezamos a buscar disqueras. Queríamos grabar un álbum, pero nos decían que debíamos hacer fila como los demás. Habían grupos muy malos, con una calidad mediocre. Nosotros no éramos subte, pero tampoco fresas”, manifestó.

Al año siguiente publicaron Mueres en tu ley, cuyo sencillo promocional fue Ya no quiero más ska, el cual se convirtió en la canción más reconocida de la banda. Fiorella Cava nunca puede dejar de tocarla porque siempre se la piden. En 1992 publicaron su segundo álbum, ¿De qué te quejas?.

La vocalista contó que jamás pensaron la repercusión de este tema: “Cuando lanzamos por nuestra cuenta la canción Personalidad, de repente quince cadenas nacionales empezaron a tocar el tema. Como no teníamos disquera, varias nos comenzaron a llamar”, reveló.

Falleció el tecladista de la banda, Joni Chiappe

El experimentado tecladista y arreglista Joni Chiappe, integrante fundador de JAS falleció el 30 de marzo de 2023. También había pertenecido a la emblemática banda peruana de tributo a The Beatles, “Un día en la vida”.

Fiorella lo recuerda con mucho cariño y lo considera como un hermano que la música le dio.

“Compartimos bastante tiempo. Me afectó muchísimo cuando me llamaron a las seis de la mañana para contarme acerca de su muerte. Me aguanté hasta que, esa noche, en el velorio en Pachacámac, veo el féretro y me desarmo: lloré bastante”, recordó.

Joni Chiappe, tecladista y fundador de JAS. Facebook

La lucha por su identidad sexual de forma legal

Fiorella Cava confesó que desde los cuatro años sabía que el sexo con el que nació, no lo representaba. Pero no lo podía decir por qué era un época muy distinta y su familia era muy tradicional para que lo pudiera aceptar.

“En ese entonces ser homosexual era una enfermedad. No podía salir del closet porque me caía de todo. Soy quién soy y lo sé, pero no podía exteriorizarlo debido a los años, eran muy diferentes”, dijo.

Llegó un punto en su vida que veía cómo se casaban sus hermanos y primos. Se animó a contarle a su mamá que era homosexual. No obstante, no quería decirle que era transexual porque sabía que no podía entender ese término en ese entonces.

“Esperé 30 años para contarlo. Antes era un crimen o un delito hablarlo; y era reprimido por la policía y la sociedad. La OMS aún lo consideraba como una enfermedad y yo sabía que no tenía nada. Veía cómo a las travestis las perseguían en las calles y las golpeaban, así pensaba mi entorno, la gente de esa Lima pacata”, sostuvo.

Cava recordó que los hombres heterosexuales no le atraían sexualmente, siempre le gustaron las mujeres. Tuvo enamoradas ‘pantallas’ cuando era Sergio y con las que nunca tuvo relaciones sexuales.

“Soy mujer y quiero que me traten como mujer. No soy drag queen. Soy transexual, pasé por un periodo de transición y una vez que terminó me asumo por completo como una mujer”, dijo.

Relató que fue en el Movimiento Homosexual de Lima (Mhol) donde supo que no era gay, sino transexual. Luego de enterarse de ello, se liberó y pudo reconocer su identidad.

Fiorella Cava. Facebook

Su reconocimiento legal

Luego de saber que era transexual y se identificaba como mujer, era hora de que su Documento Nacional de Identidad señalará eso. No fue fácil: tuvo que pasar 14 años para lograr ese objetivo.

“Tratar de que los jueces entiendan fue tan complicado como hacerlo entender a mi familia: algunos lo asumieron, pero otra parte sigue pensando que soy el sobrino, primo o tío. No, no soy eso”, complementó.

El primer intento de cambiar su nombre en el Reniec fue mediante un pedido ante el Poder Judicial en 1997. Al año siguiente y después de muchas trabas como cambios de jueces, esperar vacaciones judiciales o salas diferentes, se emitió la resolución que ordenó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil que reconociera su nombre femenino. Habían pasado 14 años.

“Soy una artista pensante; una mujer del siglo XXI, y así lo hacía saber. Cuando se querían enfrentar conmigo se dieron cuenta de que era un hueso duro de roer y comenzaron a tratarme de otra forma. Por supuesto, también ayudio lo mediático”, expresó. .

Pudo lograr que le cambien de nombre y en su DNI aparezca el nombre de Fiorella Vicenza Cava Goicochea. El tema del sexo legal no lo ha podido cambiar porque en Perú sería iniciar otro largo proceso legal. “No me interesa, ya tiré la toalla con el sistema judicial”, manifestó.

Fiorella Cava. Facebook

Activista transexual

Fiorella Cava apoyó la causa de la comunidad LGTBQ+ para que se reconozca los derechos de todos los ciudadanos peruanos por igual. Aunque desde la pandemia ya no acompaña las marchas debido a un tema de salud y quiere tomar distancia con la posición política que han tomado algunos líderes de la asociación.

“He sido activista por varios años. He cerrado varias marchas LGBTI con mi banda desde 1995 hasta antes de la pandemia. Ahora ya no quiero marchar con la mancha porque ya tengo mi edad. También quiero reafirmar que no pertenezco a ninguna asociación, partido político, y no soy de izquierda ni de derecha, soy centro liberal woke”, puntualizó.

Actualmente, tiene presentaciones como Fiorella Cava. El último jueves 22 de junio tuvo un gran debut en el restaurante cultural Tierra Baldía donde toca canciones de contenido social y, para sus seguidores, presenta temas emblemáticos de JAS.