Qué es de Naamin Timoyco, la primera mujer peruana trans que logró cambiar su sexo en el DNI

Naamin Timoyco. (Instagram)

Naamin Timoyco nunca se rindió cuando decidió cambiar su nombre de manera formal en su documento nacional de identidad (DNI), pasando de ser Néstor Harry a Naamin Cárdenas Calderón. Sin embargo, para lograr este propósito primero tuvo que enfrentar legalmente a el Reniec.

Desde que era muy pequeña, Naamin siempre supo que era mujer, esto pese a que su apariencia decía lo contrario. Por este motivo, cuando creció y se volvió una bailarina profesional, juntó el suficiente dinero para viajar a Francia y así realizarse una operación de reasignación de sexo.

Una vez que consiguió hacerlo, ella tomó la decisión de iniciar un proceso legal contra el Estado peruano para que reconozcan su verdadera identidad. Este proceso judicial logró varios años, pero finalmente logró su objetivo.

Cabe mencionar que el Perú, la única forma de cambiar el nombre y sexo en el DNI es por la vía judicial. A fines de 2003, comenzó el proceso legal para que en su documento de identidad se oficializara su cambio de sexo y nombre.

Tuvo que esperar hasta el 2008 para que el Decimosexto Juzgado Civil de Lima declaró fundada su demanda para ser reconocida como mujer en su partida de nacimiento. Asimismo, dos años más tarde, el Juzgado Especializado Civil 39 de la capital emitió una resolución para modificar el nombre. Una vez que salieron ambos fallos, Naamin fue al Reniec para poder tramitar el cambio.

“Sentí que me habían quitado una piedra gigantesca, una piedra que me asfixiaba todos los días de mi vida. Ese día sentí una paz y una alegría indescriptible. Yo misma fui al Reniec y cuando me dieron el documento me temblaba todo el cuerpo de emoción. Sentí hasta mareos. Vine acá a mi casa, agarré unas tijeras y rompí todos mis documentos anteriores. Se terminaba esa etapa de mi vida, que también fue bonita, pero que yo no aceptaba”, declaró a El Comercio.

Este caso fue uno de los más importantes de la comunidad LGTBI+ en el Perú, pues Naamin Timoyco fue la primera mujer trans peruana que pudo cambiar su sexo en el DNI, inspirando a que más mujeres trans hagan lo mismo en nuestro país.

¿Qué hace en la actualidad?

Naamin no aparece en la televisión peruana desde el 2020; sin embargo, continúa vistiendo sus trajes de lentejuelas para brindar sus shows artísticos en diferentes partes del Perú.

Asimismo, en sus redes sociales publica imágenes al lado de su familia y los viajes que realiza junto a ellos. En sus últimas publicaciones ella aparece en Europa, continente que se encuentra recorriendo como parte de sus vacaciones.

