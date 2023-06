Perú asumirá la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico en agosto, confirmó la Cancillería

La Alianza del Pacífico (AP) es una iniciativa de integración regional conformada por cuatro países miembros: Chile, Colombia, México y Perú. (Andina)

Luego de varias semanas de incertidumbre por los conflictos entre Dina Boluarte y Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los países que forman parte de este pacto han acordado que Perú asumirá la Presidencia Pro Tempore (PPT) de la Alianza del Pacífico en agosto.

Esta mañana, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que las autoridades de los Estados que conforman este mecanismo acordaron que el traslado de la Alianza del Pacífico se realizará el 1 de agosto del presente año.

“El acuerdo alcanzado refleja la voluntad política de seguir apostando por la integración latinoamericana, que favorece el diálogo, el intercambio económico-comercial, la cooperación y la inserción internacional”, detalla la Cancillería.

“Mediante este acuerdo se relanzan los trabajos de la Alianza del Pacífico y se destaca el rol de la diplomacia como medio para lograr compromisos a través del diálogo”, agregó.

Las naciones que conforman este pacto son Chile, Colombia, México y Perú. El Estado peruano debía ejercer la PPT a fines del 2022 o inicios del 2023, según lo establecido entre los integrantes.

Negativa de AMLO

Hasta mayo del presente año, por lo menos, el titular de México, Andrés Manuel López Obrador, se negaba a entregarle la presidencia pro tempore la PPT a Perú mientras permanezca Dina Boluarte en el despacho presidencial, pues consideró que era una persona que se encontraba usurpando el cargo.

“Yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema. A Gustavo Petro de Colombia no porque a él también lo declararon no grato, entonces pues se la entrego a los chilenos, pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia”, dijo en una conferencia.

El político se mostró en contra de la designación de Dina Boluarte como presidenta de la República y expresó su apoyo al exmandatario Pedro Castillo. El jefe de Estado en más de una ocasión ha manifestado su molestia y rechazo a Boluarte Zegarra.

“Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales. (…) Le voy a entregar una carta al presidente Boric que ya no nos estén echando la culpa a nosotros los politiqueros en el Perú, que ellos no son el pueblo”, dijo.

[NOTICIA EN DESARROLLO]