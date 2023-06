AMLO traspasa presidencia de Alianza del Pacífico a Chile ante negativa de ceder el cargo a Dina Boluarte

AMLO ha atacado en múltiples oportunidades a Dina Boluarte.

Este miércoles 28 de junio, se dio a conocer que México traspasó a Chile la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico ante la negativa del mandatario Andrés Manuel López Obrador de ceder el cargo a Dina Boluarte, presidenta del Perú, país al que le correspondía tomar el referido puesto.

Te puede interesar: Protestas en Cusco: Policía tenía autorización de la “presidencia de la República y altos mandos” para disparar

Así informó en un comunicado la Alianza del Pacífico, tras un encuentro entre el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren; la embajadora de México en Chile, Alicia Bárcena; el encargado de negocios a.i. del Perú en Chile, Renzo Villa Prado; y el encargado de negocios a.i. de Colombia en Chile, René Correa Rodríguez. Dicha reunión tuvo lugar en Santiago.

“En esta significativa cita, las autoridades de Chile, Colombia, México y Perú reafirmaron su compromiso con la Alianza del Pacífico como un mecanismo de articulación política, integración económica y comercial, de cooperación y proyección al mundo, que busca avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, con miras a impulsar el crecimiento y la competitividad de las economías, en beneficio de sus habitantes”, se lee en el pronunciamiento.

Decisión fue adoptada por autoridades de México, Chile, Colombia y Perú.

Perú debía recibir la presidencia pro tempore de manos de México en diciembre del año pasado. Sin embargo, este acto no se llevó a cabo debido al fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, hecho por el que fue vacado por el Congreso y detenido por efectivos de la Policía Nacional.

La negativa de AMLO

Pese al intento de Pedro Castillo de tomar a la fuerza el poder, AMLO siguió respaldando al exmandatario y arremetió contra Dina Boluarte.

Te puede interesar: Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, firmó por el adelanto de elecciones

“He visto encuestas en donde la ‘presidenta espuria’ tiene el 15% de aceptación, el 85% la desaprueba, pero todavía tiene menos aprobación el Congreso, los diputados tienen el 90% del rechazo”, dijo López Obrador en conferencia de prensa.

En ese sentido, se rehusó a entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. No obstante, a finales de mayo, mostró su disposición de ceder el puesto a Chile.

AMLO vuelve a injerir en la política peruana y dice que seguirá defendiendo a Pedro Castillo | Canal N

“Yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema. A Gustavo Petro de Colombia no porque a él también lo declararon no grato, entonces, pues se la entrego a los chilenos, pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia”, reiteró.

Te puede interesar: Víctimas de protestas en Ayacucho criticaron a Dina Boluarte: “Es decepcionante que tenga el descaro de venir aquí”

“Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales. (…) Le voy a entregar una carta al presidente Boric que ya no nos estén echando la culpa a nosotros los politiqueros en el Perú, que ellos no son el pueblo”, añadió.

Perú ejercerá presidencia pro tempore en agosto

En un comunicado, la Cancillería de Perú anunció que uno de los acuerdos de la reunión de embajadores en Santiago es que el país asuma la pro tempore a partir del 1 de agosto.

“El acuerdo alcanzado refleja la voluntad política de seguir apostando por la integración latinoamericana, que favorece el diálogo, el intercambio económico-comercial, la cooperación y la inserción internacional. Mediante este acuerdo se relanzan los trabajos de la Alianza del Pacífico y se destaca el rol de la diplomacia como medio para lograr compromisos a través del diálogo”, manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores en el pronunciamiento.