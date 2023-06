Keiko Fujimori habló sobre supuesto audio que la vinculaba en lavado de activos

La lideresa de Fuerza Popular se pronunció luego de que se reveló que no existe audio que pruebe su implicancia en este delito. ATV Noticias

El pasado domingo 25 de junio, el dominical Sin Medias Tintas reveló que no existe el supuesto audio donde Joaquín Ramírez asegura que Keiko Fujimori le dio 15 millones de dólares para que los lave con la compra de grifos. Según el programa periodístico, en 2019 Fiscalía recibió esta información de parte de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.

Recordemos que un reportaje periodístico de 2016, de Cuarto Poder, señaló esta información, por lo que durante la segunda vuelta electoral la lideresa de Fuerza Popular fue implicada en una investigación por lavado de activos.

El programa periodístico reveló recientemente que la DEA, encargada de luchar contra el tráfico de drogas, confirmó que no había obtenido ningún audio que pruebe que Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular, aseguró tal información sobre la hija de Alberto Fujimori.

Por esto, la también excandidata presidencial usó sus redes sociales para pronunciarse al respecto. Aseguró que la difusión del reportaje de 2016, donde se aseguró la existencia de tal grabación, le afectó. Luego, añadió que era una mentira que en su momento se publicó como si fuera verdad.

Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori en campaña

En esa línea, Fujimori declaró que la información periodística no se corroboró correctamente con la DEA y que por lo tanto eso era lamentable. Dijo que, como política, toleraba los debates y ataques, pero no un señalamiento como este.

“Según lo que se reveló en el programa Sin medias tintas, el audio del que tanto se hablaba no tiene que ver conmigo. Más allá del resultado el daño ya está hecho. Sin embargo, aunque sea 7 años después, los peruanos estamos conociendo la verdad”, comentó.

En tanto, Fuerza Popular emitió un comunicado en el que exigen que las leyes peruanas obliguen a los medios de comunicación a que realicen un trabajo más serio.

“No debemos permitir que por culpa de algunos irresponsables se termine alimentando las posiciones extremistas de quienes buscan amordazar la libertad de prensa”, se lee en el mensaje que difundieron.

Keiko Fujimori se pronunció sobre supuesto audio donde Joaquín Ramírez asegura que ella le pidió lavar dinero.

Reportaje sobre vínculo entre Keiko Fujimori y lavado de activos

A poco tiempo de celebrarse la segunda vuelta de las elecciones generales de 2016, se difundió el testimonio de un colaborador de la DEA llamado Jesús Vásquez, quien contó que grabó a Joaquín Ramírez, quien en ese entonces era mano derecha de Keiko Fujimori, cuando le dijo que la excandidata presidencial le dio 15 millones de dólares para que cometa lavado de activos.

Vásquez detalló que esta supuesta grabación la hizo en el marco de una operación encubierta para la DEA, donde él se desempeñó como informante.

Sin embargo, ahora fue desmentido por la misma entidad a la que supuestamente habría ayudado a conseguir información, por lo que el dominical Sin Medias Tintas buscó su opinión al respecto.

Ante esto, respondió que reafirmaba la existencia del audio y los detalles que contó a los medios de comunicación en 2016 y a la Fiscalía en 2018.

“Lo que yo he dicho es cierto, no me voy a arriesgar a pelearme con una institución tan seria como la DEA”, concluyó.