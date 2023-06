Mario Irivarren recuerda su ruptura con Alondra García Miró: “Siempre inventaron que Paolo me atrasó”

Mario Irivarren recuerda su ruptura con Alondra García Miró y aseguró que Paolo Guerrero nunca "lo atrasó". (YouTube)

Mario Irivarren estuvo como invitado en el canal de YouTube ‘Re Fresh’, donde habló sobre su polémica ruptura con Alondra García Miró y las especulaciones de una posible infidelidad con Paolo Guerrero. Como se recuerda, ambos empezaron su relación sentimental en 2013, cuando formaban parte de ‘Combate’.

Su romance fue uno de los más populares del fenecido reality, pues tuvieron fuertes peleas frente a cámaras, así como románticos momentos. Sin embargo, su historia de amor llegó a su fin en noviembre del 2014 y, poco después, se le vio a la modelo en salidas con el futbolista. Esto generó fuertes rumores de una traición por parte de la ‘ojiverde’, pero el influencer se encargó de aclarar que habían terminado en buenos términos.

Tras casi 10 años de su ruptura, Mario Irivarren recordó su separación con Alondra García Miró. Todo sucedió cuando el combatiente estaba hablando de uno de los momentos más difíciles de su vida. Según contó, hubo tres sucesos que ocurrieron casi al mismo tiempo y que lo hundieron en una profunda tristeza. Entre ellos, el fin de su relación con la actriz.

“Un amigo me estafó, me rompo el pie y para rematar, Alondra termina conmigo”, dijo Irivarren, para luego dejar en claro que Paolo Guerrero nunca se metió en su romance. “En realidad, siempre decían como si me hubieran atrasado... Alondra terminó conmigo la primera semana de noviembre y luego por diciembre, cuando ya conmigo ni hablaba, estuvo con Paolo”.

“Yo no lo sentí muy rápido. Sinceramente, yo creo que si tú terminas conmigo, sales por la puerta y puedes hacer lo que quieras”, agregó muy seguro; sin embargo, reveló que lidiar con el escándalo de una supuesta infidelidad y su proceso de recuperación fue muy complicado. “En ese momento yo me quería morir, con mi pie roto, sin poder hacer nada. En ese momento fue mi primer bajón fuerte”.

En otro momento, el conductor le preguntó: “¿Se te ha inventado algo que tú digas que no es cierto y que te haya dolido?”. Mario Irivarren indicó que los titulares sobre que Paolo Guerrero lo “atrasó” con Alondra García Miró lo molestaron bastante. “El que me hayan fregado tanto con Alondra y Paolo, en su momento me daba mucha cólera. Siempre se inventaron que Alondra me dejó y que Paolo me atrasó”.

Recordemos que, la modelo y el excapitán de la selección peruana se conocieron en una chocolatada para los niños y familias de San Juan de Lurigancho. Desde entonces, mantuvieron una larga relación entre idas y venidas hasta mediados del 2022. Cada uno siguió su camino y actualmente se encuentran con nuevas parejas.