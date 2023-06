Gabriela Serpa se presentará en El Valor de la Verdura como ‘Beto Ortiz’ y hablará con Alfredo Benavides en el sillón rojo

La modelo Gabriela Serpa hará el papel de Beto Ortiz y tendrá a Alfredo Benavides en el 'Valor de la Verdura'.

Cara a cara. La modelo Gabriela Serpa y el actor Alfredo Benavides se dirán de todo en el sketch de ‘El Valor de la Verdura’ para el programa JB en ATV, donde ambos comparten roles. Sin embargo, en esta oportunidad la guapa actriz será quien lleve la batuta en esta nueva edición, pues representará al periodista Beto Ortiz haciendo sus polémicas preguntas en el sillón rojo.

Así lo mostró el programa de Magaly Medina, compartiendo parte del detrás de cámaras que se vivió en el espacio de Jorge Benavides. En el clip, se puede apreciar las más de 20 preguntas que le hizo la modelo personificada en el periodista hacia su compañero de trabajo, el popular ‘Niño Alfredito’.

La hermana de Claudia Serpa en todo momento se mantiene en su personaje, lo que le valió el asombro de la comunicadora y hasta se escucha que el mismo JB saludó su caracterización impecable en medio de las grabaciones. Entre las preguntas que le hace la modelo al cómico, sobresalen las del ampay con el joven aviador, si es que todavía le gusta Serpa y que sintió al ver el clip de Magaly TV La Firme, entre otras.

Como se recuerda, la semana pasada, Benavides tuvo sentada a la exchica reality en el sillón rojo, pero esta vez le toca su vuelto, pues la actriz cómica será quien encarnará al ácido periodista, en un segmento que promete más de una carcajada. Para ello, Serpa se puso un implante para verse sin pelo y vestida del característico traje rojo.

Ante ello, Magaly Medina, tras compartir las imágenes de lo que fue el adelanto del programa, le hizo la consulta a Alfredo Benavides, quien estaba en el set, sobre la actual relación que tiene con su compañera de labores y que sintió al ver las imágenes del ampay.

“Todas las preguntas que has contestado, pero solamente esta vez contéstame una pregunta, ¿te molesto el ampay?”, fue la consulta de la periodista hacia el artista de JB en ATV. La respuesta del actor no se hizo esperar y confesó que no sintió celos o molestia, algo que la ‘pelirroja’ no le creyó.

“No, le digo la verdad, me preocupé un poco porque estimo a Gaby porque cuando usted ve a un amigo que quiere y lo ve con alguien te preguntas ‘¿quién será?, ¿con quién está saliendo? Obviamente, eso me preocupó un poquito como la vi tan segura”, fue la respuesta del popular ‘Gordo’ Benavides.

“Si, yo la veo a usted que está saliendo con alguien, me preocupo también ¿Con quién estará la Señora Magaly? Claro, obviamente, yo estoy diciendo mi verdad, yo soy así. La comunicadora fiel a su estilo le dijo que no le creía, pues lo había visto llorando detrás del monitor junto a su productor.

Por último, el actor afirma que este romance con Gabriela no ha terminado, que más bien recién empieza y agradece el interés del público. “Señora, yo creo que esta historia con ‘Gaby’ (Gabriela Serpa) no ha terminado, no va a terminar la novela porque de miércoles y jueves la veo y como Lamentablemente usted no me cree, como soy o cómo pienso, cómo siento. Esta es solo cambiar mi forma de pensar, obviamente nunca había sentido tanto presión tanta atención, tanta gente que está mi entorno y que me quiere”, finalizó.