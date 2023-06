Alfredo Benavides sobre una futura relación: “No me gustaría que mi pareja sea poliamorosa”

En la reciente edición de Magaly TV La Firme, el comediante Alfredo Benavides se pronunció después de que se difundieran imágenes de la modelo Gabriela Serpa en actitudes cariñosas con un joven que sería su actual pareja. Estas muestras de afecto surgieron a pesar de que ambos estaban previamente involucrados en coqueteos durante las grabaciones del programa que trabajan juntos, ‘JB en ATV’. El comediante abordó este tema y ofreció su perspectiva sobre la situación, brindando detalles y aclarando cualquier malentendido que tuvo con su compañera de trabajo.

Te puede interesar: Gabriela Serpa confirma romance con joven de 22 años: “Estoy saliendo con él”

Según el hermano menor de Jorge Benavides, en declaraciones para el programa de la ‘Urraca‘ las imágenes de la modelo han dejado al comediante un tanto afectado, ya que revelan muestras de cariño entre su compañera y otro individuo. Esto ha generado cierta incomodidad, lo acepta, considerando que él y su compañera han estado coqueteando durante las grabaciones del programa, donde ambos comparten roles.

Sin embargo, el popular ‘Niño Alfredito’ no descarta volver a creer en el amor en algún momento, y pese a que un inicio manifestó gustarle la idea de una ‘relación abierta‘, todavía lo considera, pero con algunas normas: “Esa vez dije que quería una relación abierta, pero es algo que no me gustaría y tampoco me gustaría que mi pareja sea poliamorosa. Entonces, solo era una broma que hice para el programa”, dijo en un inicio para el programa de Magaly Medina.

Gabriela Serpa se queja por los desplantes de Alfredo Benavides. ATV.

Según el artista cómico afirma tenerlas clara y menciona su plan antes de conquistar a una mujer: “Si yo comienzo a interesarme en una persona, yo podría conquistarla en buena onda y sin hacerle daño. Hay muchos hombres que ven a una mujer despampanante y luego logran el objetivo y chau. Yo no haría eso jamás”, aseveró para el programa de ATV. Vale recalcar que, la actriz cómica Gabriela Serpa se presentó en el set de Magaly TV La Firme para hablar de su reciente ampay con su actual pareja, Gonzalo Méndez Camacho.

Te puede interesar: Gabriela Serpa pide a los ‘chacales’ de Magaly Medina que sigan a Alfredo Benavides: “Le tapan todas sus cosas”

La modelo insinuó a la ‘Pelirroja‘ su sorpresa ante la forma en que se enteraron de su nueva relación, y planteó la posibilidad de que su compañero de ‘JB en ATV’, Alfredo Benavides, haya enviado a los ‘Chacales’ del programa para que la sigan y obtengan imágenes de ella junto a su pareja, quien es 8 años menor que ella.

“¿Por qué Patrick (Llamo) siempre lo apoya? Porque es su amigo y su pata. Ya me di cuenta ya, porque le tapan todas sus cosas”, dijo Gabriela en alusión al productor de ‘Magaly TV La Firme, Patrick Llamo, quien es íntimo amigo del hermano menor de Jorge Benavides. ¿Por qué no lo siguen? ¿Por qué con la mujer? Solo a mí. Que lo busquen con sus bebitas”, comentó Serpa en entrevista a Magaly Medina.

¿Gabriela Serpa se lleva bien con la mamá de su actual pareja?

De acuerdo a fuentes de Magaly TV La Firme, la madre de Gonzalo Méndez Camacho, actual pareja de la modelo Gabriela Serpa, no aprobaría la relación de su hijo con la actriz cómica.

Te puede interesar: Gabriela Serpa y el historial policial de su nueva pareja: está denunciado por violencia psicológica

“Ojalá que se haya metido al bolsillo a la suegra, pues por ahí nos han contado que no la mira con buenos ojos, es muy adelantado para su edad, además queda en duda la relación que tenía la modelo y el niño ‘Alfredito’. Es un chibolo que nunca ha viajado al extranjero, hoy debe estar en el cielo”, finaliza la nota diciendo.