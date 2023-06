Congresistas no justifican sus gastos realizados en actividades durante la semana de representación

Congresistas no justifican los gastos de sus actividades en su semana de representación. Foto: Andina

Una más de los congresistas de la República. Todos los parlamentarios realizan actividades oficiales en su semana de representación mensualmente, la cual debe quedar registrado y sustentado en un informe sobre lo que se hizo durante estos días. Para ello, cada legislador viaja a su región.

Te puede interesar: Fuerza Popular deja atrás la bicameralidad: Luis Galarreta afirmó que el Congreso debe evaluar si tiene legitimidad para crear una nueva cámara

En el documento se sustenta los gastos que realizan, debido a que se les otorga S/2.800 que son destinados para sus viáticos y labor fiscalizadora. Sin embargo, el diario La República ha evidenciado que algunos no han presentado su informe e incluso desde hace varios meses. En este sentido, no estarían cumpliendo con el Reglamento del Congreso.

Al menos son 32 parlamentarios que no presentan sus informes de manera mensual al asistir a sus actividades. Cabe precisar que, en las últimas semanas el Legislativo se ha encontrado bajo la lupa por los recortes de sueldo e incluso que algunos estaba vinculado para cubrir gastos de los legisladores en su labor.

Congresistas en la mira

La parlamentaria no agrupada, Heidy Juárez, no presentó su informe desde febrero del presente año. No obstante, no ha sido impedimento para que continúe visitando Piura, región que representa que en estas últimas semanas ha sido una de las más golpeadas por el dengue. Esto se evidencia cuando en mayo viajó a esta localidad y anunció que ingresó al hospital ‘La Videnita’, pero este no se encontraba operativo.

Te puede interesar: Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación, es inhabilitada por cinco años en el ejercicio de la función pública

Juárez ha continuado viajando a su región. Al igual que también ha sido una de las parlamentarias acusada de ‘mocha sueldo’, caso por el cual se le ha multado con el descuento de 30 días de su remuneración.

Otro que se encuentra en la misma situación es el parlamentario de Perú Libre, Abel Reyes, quien tampoco ha presentado el documento desde el segundo mes del año. El citado medio indica que ambos continuarían recibiendo este monto por representación.

Informe de representación de Heidy Juarez en febrero de 2023. Foto: Congreso

En cambio, desde marzo, Rosio Torres no ha entregado el informe a la institución. Ella es otra de las legisladoras que se encuentra en la larga lista de ‘mocha sueldo’, que también fue multada. A pesar de que su extrabajadora la denunció, mientras que a Torres se le grabó escribiendo sobre “quién habría sido la persona que la acusó”.

Te puede interesar: Silvana Robles renuncia a Perú Libre: “No puedo aceptar la unión contra natura con el fujimorismo”

Mientras que los legisladores fujimoristas como Hernando Guerra García, Héctor Ventura, Leslie Olivos, Nilza, Chacón Trujillo, Eduardo Castillo, Victor Flores y Mery Infantes, solo presentaron hasta abril.

En Perú Libre se encuentra María Taipe Coronado, Américo Gonza y Margot Palacios. En Acción Popular están Wilson Soto, José Arriola, Luis Aragón y Hilda Portero.

Del partido del Bloque Magisterial son Lucinda Vásquez, Óscar Zea, Elizabeth Medina y Paul Gutiérrez. En Perú Bicentenario está Elías Varas, Guido Bellido y Jorge Maticorena.

Miguel Ciccia (Renovación Popular) presentó su último informe en abril. Foto: Congreso

Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), José Elías (Podemos Perú) Isabel Cortez (Cambio Democráticos-Juntos por el Perú), Héctor Valer (Somos Perú), Miguel Ciccia (Renovación Popular). En tanto, los congresistas no agrupados que no presentan su informe desde abril son: Segundo Acuña, Edward Málaga y Carlos Anderson.

¿Qué es la semana de representación?

Durante el mes, los congresistas tienen cinco días hábiles para realizar sus actividades en sus regiones, donde pueden visitar a instituciones, conocer las necesidades de la ciudadanía, supervisar alguna obras y gestionar acciones ante ello.

Esto se encuentra sustentado en el artículo 23 del Reglamento del Congreso, lo cual se argumenta en un informe con fotografías y otros medios probatorios.

No es la primera vez que se conoce de estos hechos. En un anterior periodo parlamentario, este pago de representación estuvo en la mira, debido a que los congresistas recibieron el monto cuando estaban en el extranjero; es decir, no en sus regiones.