“Retírenlo de inmediato”: Rafael López Aliaga en contra de afiche de Santa Rosa de Lima con colores LGTB+

Autoridad mostró su desacuerdo con el uso de la imagen perteneciente a la santa peruana.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aprovechó una actividad oficial para evidenciar su repudio al uso de una imagen de Santa Rosa de Lima, como parte de la vigésima edición del Festival Internacional de Cine LGTB+, que se realizará del 2 al 10 de julio.

Además del rechazo, el titular de la comuna capitalina consideró el afiche como una burla a la santa peruana y religiosos, por lo que exigió que sea retirado de todas las plataformas del evento.

“Quiero aprovechar su presencia (de los periodistas) para mostrar mi repudio absoluto a cómo esta marcha del orgullo, que hemos aprobado para que circule por Lima, esté utilizando la imagen de Santa Rosa de Lima totalmente ridiculizada. Retiren de inmediato ese afiche que le toma el pelo a Santa Rosa de Lima”, expresó el alcalde.

“Hagan su marcha, no hay problema, (pero) respetos, guardan respetos, no se pasen. No le falten el respeto a las creencias y valores de la mayor parte de la población del Perú”, añadió el también excandidato presidencial por Renovación Popular.

Afiche promocional del Festival de Cine LGTBI+.

Las declaraciones del burgomaestre se dieron durante una conferencia de prensa para presentar el plan de descolmatación de los principales ríos de Lima, como medida preventiva ante llegada del fenómeno del Niño.

Por su parte, el director general del Festival, Rolando Salazar, explicó que optaron por la patrona de la Policía al considerar su devoción y entrega por los más necesitados “como un símil con las carencias que viven las personas LGTB+ en Perú”.

“Santa Rosa de Lima no era religiosa, fue laica, lo que quiere decir que estableció su propio vínculo con Dios y en su casa, transgrediendo las normas religiosas tradicionales de su época. ¿Cómo no podríamos sentirnos inspirados por ella y su devoción transgresora?”, sostuvo

Asimismo, explicó que en esta edición, coorganizada con el Centro Cultural de España y patrocinado por Loud Perú, presentarán más de 60 títulos, entre películas y cortos, de personas gays, lesbianas, trans, bisexuales y queer, que prometen visibilizar y reivindicar la comunidad.

En la edición pasada, el país invitado al evento LGTB+ fue Chile.

“Es difícil que alguien no se conmueva con la experiencia de una persona seropositiva o se ría con las ocurrencias de alguien enamorado, precisamente, las historias que ofreceremos en esta edición del OutfestPerú 2023 son historias de personas tan diferentes y tan similares a nosotros, a la vez”, expresó Salazar.

Cabe mencionar que, en esta ocasión, el invitado a formar parte del evento es Argentina, por lo que también se emitirán cortometrajes de este país. Las entradas, que ya se encuentran a la venta a través de Joinnus, van desde los 8 hasta los 12 soles y presentan paquetes para acceder a cuatro películas por 36 soles.

Plaza San Martín no será escenario de marcha

El burgomaestre de Lima no fue ajeno a mostrarse en contra de la Marcha del Orgullo que se realizará el próximo sábado 1 de julio. Esta multitud debería llegar hasta la plaza San Martín, pero López Aliaga ratificó que no será así, porque el espacio está destinado a ser “turístico”.

La autoridad edil afirmó que pueden marchar toda persona que “muestre una alegría” y que la ruta que se ha establecido no está la plaza mencionada. “Es un patrimonio cultural importantísimo, yo no quiero destrozar todo el trabajo de más de seis meses. [...] Está llena de bailarines, jóvenes haciendo baile”, afirmó.

Alcalde de Lima no autorizó que la Marcha del orgullo llegue a la Plaza San Martín,

A pesar de ello, la movilización continuará con su organización, la cual empezará desde Campo de Marte, en el distrito de Jesús María. Sin embargo, culminará entre este mismo espacio con el Parque de la Exposición.

Al respecto, los organizadores también denunciaron que sus solicitudes fueron desatendidas en diversas ocasiones por el alcalde de Lima, situación que estiman se repetiría cada año.