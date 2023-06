Gerente de Alianza Lima pidió incentivos para promover el fútbol de menores: “Para muchos clubes podría ser un gasto y no una inversión”

José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, pidió incentivos para promover el fútbol en menores en el Perú.

El fútbol de menores en el Perú es un tema controversial en las últimas décadas y es que los resultados no han acompañado a nivel de clubes como de selección. En ese sentido, José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, se refirió a dicho déficit y lanzó polémica frase.

“Son aspectos de obligatoriedad y no de convencimiento ni incentivo. ¿Por qué un club invertiría en menores? ¿Para formar jugadores para el fútbol peruano? Pero a mí no me importa el fútbol peruano, a mí me importa el club, esa es una visión que puede haber”, comenzó el integrante del club ‘íntimo’ en Después de Todo.

“Es un gasto para muchos clubes, más que verlo como una inversión o algo restituible. Nos obligan a través de Licencias, la pregunta sería si Licencias funciona como debería, tienes que contar con esas categorías, con esta composición en tus menores, tener esto, esto y esto”, agregó.

“Okey, todo eso es obligatorio, después de cumplir con eso, ¿Cuál es mi incentivo? Yo creo que debería haber incentivos no solo deportivos, sino también económicos para que los clubes entiendan que hay algo positivo en hacer esto”, continuó.

“¿Por qué a todos se les da por igual, si algunos hacen esfuerzos mayores que otros? ¿Cuál es el criterio? No hablo del monto final de plata porque Alianza puede invertir 100 y hay otro equipo que invierta 10, pero tal vez ese 10 es más grande que el 100 de acuerdo al presupuesto”, finalizó.

José Bellina se convirtió en gerente deportivo de Alianza Lima luego de su paso por Sporting Cristal.

Alianza Lima en formación de menores

El club ‘blanquiazul’ es uno de los que más exportó en el último tiempo. Entre las operaciones más importantes resaltan la de Jefferson Farfán a PSV Eindhoven y Kluiverth Aguilar al City Group. La venta del lateral se dio en 2020 y desde ese entonces no se pudo concretar el traspaso de un jugador a otro equipo a ese nivel.

No obstante, Alianza viene teniendo buenas participaciones en el fútbol formativo. Por ejemplo, en 2022, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) lo premió como el mejor en menores luego de levantar el trofeo de la Copa Oro del Torneo Élite Federación en cuatro categorías (2004, 2007, 2008 y 2009).

Asimismo, el ‘equipo del pueblo’ se coronó campeón en la Reserva y competirá este año en la Copa Libertadores Sub 20, que se realizará entre el 1 al 16 de julio en Chile.

Alianza Lima participará en el grupo A de la Copa Libertadores sub 20. Sus rivales serán Peñarol, Caracas y O'Higgins. Su debut será el 1 de julio. (Conmebol Libertadores sub 20)

Los potrillos que debutaron con Guillermo Salas

Por otro lado, desde que ‘Chicho’ asumió el mando del banquillo de Alianza Lima, varios canteranos tuvieron la oportunidad de debutar en la primera división del fútbol peruano. Estos son los siguientes:

El año pasado, los delanteros Sebastien Pineau (20 años) y Juan Pablo Goicochea (18 años) jugaron su primer partido en la Liga 1. Y en este 2023, el lateral Nicolás Amasifuén (17 años) y el volante Jorge del Castillo (18 años) participaron en encuentros del primer equipo ‘victoriano’.

