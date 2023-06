Alianza Lima en la Copa Libertadores sub 20: fixture y programación del Grupo A

Alianza Lima debutará en la Copa Libertadores sub 20 ante O'Higgins. Los demás integrantes del grupo A lo conforman Peñarol y Caracas. (Fútbol de Menores FPF)

Alianza Lima participará en la Copa Libertadores Sub 20 del 2023. El torneo de Conmebol se disputará en Chile entre el 1 al 16 de julio. Tras el sorteo realizado el 1 de junio, los ‘íntimos’ ya conocen a sus rivales en el Grupo A: O’Higgins, Peñarol de Uruguay y Caracas de Venezuela. Además, el ente máximo del fútbol sudamericano anunció el fixture del campeonato.

El conjunto ‘blanquiazul’ clasificó al certamen tras salir campeón del Torneo de Reservas 2022. En la final, venció a 1-0 a Ayacucho FC en el estadio Segundo Aranda Torres de Huacho. El autor de la anotación fue el delantero Sebastián Pineau. El debut del cuadro ‘íntimo’ en la Copa Libertadores será ante O’Higgins el sábado 1 de julio a las 15:00 horas de Perú.

El otro duelo del Grupo A será entre Peñarol y Caracas. El enfrentamiento será el mismo día que el de los ‘íntimos’, desde las 18:00 horas. El ‘decano’ es el vigente campeón del torneo de Conmebol, tras vencer 4-3 por tanda de penales a Independiente del Valle. En el tiempo regular, empataron 1-1 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Ecuador.

La Copa Libertadores sub 20 está compuesta por tres grupos: A, B y C. El segundo lo conforma Independiente del Valle, actual subcampeón del torneo, Cerro Porteño, Envigado y Always Ready. En tercero lo integran Palmeiras, Huachipato, Defensor Sporting y Boca Juniors.

Fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores sub 20

- Fecha 1: Alianza Lima vs O’Higgins (sábado 1 de julio | 15:00 horas | estadio Francisco Sánchez Rumoroso)

- Fecha 2: Peñarol vs Alianza Lima (martes 4 de julio | 18:00 horas | estadio La Portada de La Serena)

- Fecha 3: Caracas vs Alianza Lima (viernes 7 de julio | 18:00 horas | estadio La Portada de La Serena)

Alianza Lima participará en el grupo A de la Copa Libertadores sub 20. Sus rivales serán Peñarol, Caracas y O'Higgins. Su debut será el 1 de julio. (Conmebol Libertadores sub 20)

Sistema de la Copa Libertadores sub 20

Los 12 equipos que disputan la Copa Libertadores sub 20 están divididos en tres grupos. Los tres primeros o ganadores de sus series, además, del mejor segundo, clasifican a las semifinales de la competencia.

Luego los emparejamientos están preestablecidos para las semifinales que se juegan a un solo partido de eliminación directa. El primero del Grupo A juega con el primero del C, y el líder del B se enfrenta al mejor segundo. Luego los ganadores disputan la final por el título y los perdedores por el tercer puesto.

La fecha de los encuentros es el 13 de julio en el estadio La Portada de La Serena. El duelo por el tercer puesto y la final será el 16 de julio en el recinto deportivo donde juega Club de Deportes La Serena.

Alianza Lima venció 1-0 a Ayacucho FC en la final del Torneo de Promoción y Reservas del año pasado. (Nativa).

¿Cómo llega Alianza Lima a la Copa Libertadores sub 20?

Los ‘íntimos’ han jugado, hasta el momento, tres encuentros del Torneo de Promoción y Reservas 2023. El actual campeón de la competición no ha comenzado de la mejor manera. Solamente ha sumado tres puntos de los nueve posibles que han estado en disputa.

En la primera jornada, los dirigidos por el entrenador Nixon Perea perdieron 3-0 ante Melgar. En la segunda fecha, se recuperaron y vencieron 1-0 a Deportivo Binacional. En la tercera jornada, Alianza Lima cayó 2-0 ante ADT de Tarma. El elenco de La Victoria está en la decimotercera casilla. El líder de la competición es Universitario de Deportes, que ha conseguido ganar todos sus encuentros.

En las redes sociales de la Liga de Fútbol Profesional, se publicó las fechas 4 y 5 del Torneo de Promoción y Reservas. El cuadro ‘blanquiazul’ se enfrentará a Deportivo Garcilaso el lunes 12 de junio a las 13:00 horas en el campo del Esther Grande de Bentín. El siguiente partido será ante Atlético Grau el lunes 19 de junio a las 13:00 horas.