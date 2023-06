¿Cómo se celebra en Perú el día del Pescador? Costumbres y tradiciones más emblemáticas

Foto: Andina

Hablar de Perú es hablar de mar, de ríos, lagos y lagunas que recorren el territorio de rincón a rincón y guardan en sus profundidades una extraordinaria riqueza.

Nuestros antepasados lo sabían, y desde la antigüedad recorrían con sumo respeto las aguas extrayendo lo que la naturaleza les ofrecía. Una país de tradición pesquera, actividad que se convirtió con el paso del tiempo en una de las industrias extractivas más importantes de nuestra economía, pero que no ha dejado de ser sinónimo de esfuerzo y trabajo duro.

Por esa razón, cada 29 de junio se celebra el Día del Pescador, fecha que busca honrar a estos hombres y mujeres que pasan sus días contribuyendo, quizá sin saberlo, a que más peruanos tengan la oportunidad de acceder a una alimentación variada y nutritiva mediante el consumo del pescado.

Día de San Pedro y San Pablo

Coincidiendo con esta importante fecha, nuestro país también recuerda durante este día la festividad religiosa de San Pedro y San Pablo. Ambos apóstoles de Jesús de Nazaret son hoy son recordados por dedicar su vida a la labor cristiana evangelizadora y sentar las bases de la Iglesia Católica tal y como la conocemos hoy.

En el caso de San Pedro, es también el patrono de los pescadores, ya que según la Biblia, el apóstol se dedicó a esa actividad antes de que el mesías lo nombrara “pescador de hombres”.

¿Cómo se celebra el Día del Pescador?

En nuestro país hay miles de costumbres y tradiciones que varían de acuerdo al lugar, algunas más coloridas y famosas, y otras menos conocidas; sin embargo, todas forman parte de nuestra esencia.

San Pedro, patrono de los pescadores, es homenajeado con un gran fervor religioso.

En varias regiones de la costa del Perú el festejo inicia desde muy temprano. En ciudades como Chimbote, uno de los principales puertos del país, la comunidad de pescadores alista sus mejores trajes para participar de la procesión en honor a San Pedro, quien es llevado en un anda cuya base se asemeja a un bote pesquero.

La festividad de San Pedrito, en el puerto chimbotano perteneciente a Áncash, es considerada Patrimonio Cultural de la Nación.

Otra de las actividades con las que se homenajea a San Pedro es también una procesión, pero esta vez en el mar. En Tumbes y algunas otras ciudades regiones costeras, los pescadores se adentran en el Pacífico llevando al Santo Patrono a bordo de una lancha decorada, acompañada de otras embarcaciones y al ritmo de cánticos y oraciones. Durante el recorrido, muchos fieles rezan para que San Pedro les conceda algún milagro y permita una buena pesca.

En Ilo, se realizan actividades como el paseo en lancha de San Pedro y San Pablo, degustación de platos marinos y una procesión.

La celebración no es exclusiva de los hombres de mar, a los festejos se suman regiones como Puno, donde mediante una exhibición de bailes tradicionales, actividades taurinas, cánticos y demás derroche de cultura y tradición, la población celebra a los pescadores y homenajea a San Pedro y San Pablo en el Lago Titicaca.

En la Amazonía este día tampoco pasa desapercibido, ya que se llevan a cabo fiestas costumbristas y actividades de recreación con las que la población conmemora la importante fecha.

¿Es feriado el 29 de junio?

Este día lleno de algarabía es también considerado feriado nacional para el sector público y privado, debido al homenaje que se le rinde a San Pedro y San Pablo. Por lo tanto, los trabajadores que realicen sus actividades laborales durante ese día se harán acreedores a un pago extra.

¿Qué diferencia hay entre un feriado y un día no laborable?

Los feriados y días no laborables en Perú son altamente anticipados por viajeros, estudiantes y trabajadores.

Según la página oficial del Gobierno Peruano, todos los feriados son definidos por la ley, a diferencia de los días no laborables, que son establecidos por el Estado.

Los primeros, además, no están sujetos a compensación por parte del trabajador y son remunerados, en tanto, las horas que no se trabajaron en el día no laborable deberán ser compensadas.