Caricaturista de políticos asegura que lo presionan para pedir disculpas por elaborar alegoría alusiva a Dina Boluarte

Caricaturista asegura que le exigen que pida disculpas por caricatura alusiva a Dina Boluarte.

César Aguilar “Chillico”, un reconocido caricaturista de políticos, denunció que está siendo presionado por los representantes de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito de Cusco para que firme un documento pidiéndole disculpas a la presidenta Dina Boluarte por realizar una alegoría alusiva a la mandataria.

A través de una entrevista con el medio de comunicación ‘Cusco en Portada’, el dibujante, aseguró que, incluso, autoridades del Ministerio de Cultura han llamado por teléfono a las autoridades de esta institución para que él se retracte y pueda pedir las disculpas correspondientes, lo cual él indica que esto sería atentar contra la libertad de expresión.

Por otro lado, manifestó que se siente “acorralado”, pues si en caso no haría este pedido, podría ser despedido de su trabajo, el cual aseguró que él sí mandará una carta, pero para exigir que se respete la libertad y el trabajo de arte que realiza.

“El presidente de esta comisión organizadora de nuestra institución (Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito de Cusco), dijo que él no se debía a nosotros porque ni el Cusco, ni la escuela de Bellas Artes de esta ciudad lo habían nombrado a él, sino que había sido nombrado por el Ministerio de Educación en Lima y que él se debía a Lima y que sus jefes estaban en Lima y tenía que cumplir conmigo, entonces le respondí que esto me indigna porque cómo puede ser posible esto si es la primera autoridad y tiene que proteger a su equipo de trabajo”, expresó para ‘Cusco en Portada’.

No dará su brazo a torcer

El reconocido caricaturista mencionó que tomará medidas, pues no pueden amedrentarlo de esta manera, y que lejos de ceder, él pondrá en claro su posición, pues siempre lo que ha realizado es arte y no tiene nada que ver con alusiones en contra de la presidenta, ni es algo personal.

“Él dijo que el Secretario General lo había llamado y dijo que sus asesores y que incluso la Ministra de Cultura lo había llamado sugiriéndole que lo que han hecho pueden correr el peligro que “corran sus cabezas” y antes de que ocurra eso, que se haga un documento pidiendo las disculpas a lo cual yo me indigné y dije que yo no puedo hacer ese documento y que si voy a hacer un documento lo haría en contra al atentado de la libertad de expresión y en contra de este Gobierno Cívico Militar que está atentando contra la libertad de expresión de arte y no voy a firmar ningún documento que esté en contra de mi pensamiento”, agregó muy indignado.

“Es una pena que las autoridades de nuestra institución no entiendan e incluso han llegado a decir que esta es una institución educativa y acá no se puede hacer política. No sé si se dan cuenta de lo que están hablando es una aberración”, concluyó.

Caricatura de Dina Boluarte

Lo respaldan tras golpe a la libertad de expresión

El Sindicato de Profesores de la Universidad Diego Quispe Tito de Cusco emitió un comunicado en apoyo al artista César Aguilar. En dicho comunicado, el sindicato también expreso su desacuerdo con las autoridades universitarias, a las que acusa de no defender la libertad de creación, el pensamiento crítico y la libertad de expresión. El sindicato respalda a Aguilar y busca llamar la atención sobre la importancia de proteger estos principios fundamentales en el ámbito universitario.

El comunicado anuncia lo siguiente:

1. La libertad de creación y el pensamiento crítico son los pilares sobre los que se fundó el desfile de alegorías que, nuestra institución, realiza todos los años EN HOMENAJE AL CUSCO INMORTAL. Como institución mayor de las artes, somos conscientes que una de nuestras principales labores profesionales y formativas está orientada a reflexionar sobre la problemática de nuestra región, el país y el mundo.

Cesar Aguilar es respaldado por Cusqueños. -

2. Estos pilares, traducidos en EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, constituye la piedra angular de la DEMOCRACIA, razón por la que las artes y los artistas, abogamos y defendemos, pues, sabemos que sin ella no solo estamos expuestos a la censura, sino, incluso, al amedrentamiento y la coacción.

3. En ese sentido, respaldamos y defendemos a los profesores y alumnos, autores de las alegorías “LA DESCARADA” Y “LA TRILOGÍA ANDINA CONTRA LA CORRUPCIÓN”, frente al hostigamiento y constante intento de censura que sufrieron desde la elaboración del proyecto hasta la fecha. El momento más crítico llegó cuando las hicieron desaparecer y quemaron dichas expresiones artísticas, el 21 de junio del presente año.