‘La Casa de los Famosos’: Nicola Porcella y Wendy Guevara avivan rumores de romance con íntimo momento

¿Amigos o algo más? El modelo peruano Nicola Porcella es toda una sensación en ‘La Casa de los Famosos’—versión mexicana—, por su cercana amistad con la mexicana Wendy Guevara, una influencer trans bastante querida por las redes sociales. En la última emisión del programa, de este viernes 23 de junio, ambos protagonizaron una escena que llamó la atención de los usuarios.

Sucede que los habitantes de ‘La Casa de los Famosos’ disfrutaron de una fiesta temática inspirada en los años 20 ‘s. Nicola Porcella vistió un traje clásico, mientras que la integrante del grupo ‘Las Pérdidas’ lució un atrevido vestido morado, lleno de plumas y brillos.

En un determinado momento de la noche, Wendy Guevara, Nicola Porcella y Emilio Osorio se alejaron de la fiesta para conversar en la sala. El peruano elogió el tamaño del busto de su compañera, quien se puso nerviosa por el comportamiento del exaviador. Todo esto fue presenciado por el actor mexicano, quien preguntó igual de intimidado: “¿Los dejo solos?”.

Wendy Guevara besó a Nicola Porcella

De tímida no tiene nada. Wendy Guevara se acercó a Nicola Porcella más de la cuenta y, aunque el excompetidor de ‘EEG’ lo tomó todo a broma, no se separó de la influencer trans cuando esta le avisó que lo besaría en el cuello. Entre risas, los dos se distanciaron al percatarse de la presencia de todas las cámaras que los grababan.

Este acercamiento, junto a otros que protagonizaron en la fiesta temática, emocionaron a los ‘Wendycola’, el fandom de Wendy Guevara y Nicola Porcella. En Twitter, los usuarios compartieron los mejores momentos de los integrantes de ‘La Casa de los Famosos’.

Cuestionan sexualidad de Nicola Porcella

En Perú, Nicola Porcella ha tenido un largo historial amoroso con diversas modelos nacionales, siendo su relación más larga la que tuvo con Angie Arizaga. Sin embargo, en México, se ha puesto en tela de juicio la sexualidad del excompetidor de ‘Esto es Guerra’. Apio Quijano, de ‘La Casa de los Famosos’, fue el primero en hablar sobre el tema, luego de ver los frecuentes ‘coqueteos’ con Wendy Guevara.

“No entiendo por qué jura que es heterosexual, pero yo creo que sí tiene un pedo sexual porque, además, él pidió salir con el corset y con moñito, florecitas, ya ni yo hago esas cosas. Quería vestirse de mujer y, de pronto, te provoca. La curiosidad que le das... A mí me dice todo el tiempo ‘mi amor’”, señaló el presentador de TV, confundido por las ‘bromas’ de Nicola Porcella.

Según Apio Quijano, Nicolla Porcella le dio entender alguna vez que es queer. “Le encanta y le gusta (usar prendas femeninas). Él mismo lo dijo, que de todas las letras le gusta más la Q de queer porque le gusta más vestirse de mujer”.

Estas declaraciones no sorprendieron a Wendy Guevara. La mexicana reveló que una persona externa de ‘La Casa de los Famosos’ le informó que el modelo peruano se besó con un hombre en el pasado.

“¿Se acuerdan que nos dijeron que lo vieron besándose con un wey? Nos dijeron, pero no podemos decirlo... Cuando estábamos en el foro, nos platicaron y Apio me dijo que una persona lo había visto con un chavo. No podemos meter a nadie de afuera, no lo creímos. A lo mejor ese día tenía ganas de explorar”, expresó la influencer.