Alianza Lima: ¿Qué dijo Guillermo Salas tras la inesperada salida de Pablo Lavandeira?

El estratega nacional se mostró apenado por la salida de Pablo Lavandeira, que tras un año y medio vistiendo la camiseta 'blaquiazul', tomó la decisión de dar un paso al costado en busca de continuidad.

Alianza Lima venció por 2-0 a Atlético Grau en el Estadio Nacional por la fecha 1 del Torneo Clausura. El cuadro ‘íntimo’ logró sumar de a tres en su debut y de esta manera, quedó listo para enfrentar a Atlético Paranaense en lo que será su última aparición en la Copa Libertadores 2023.

Te puede interesar: Pablo Lavandeira fichó por Melgar y deja Alianza Lima tras 18 meses: el comunicado oficial del club ‘blanquiazul’

Finalizado el encuentro, Guillermo Salas aprovechó en conversar con los medios de comunicación y dio a conocer su postura con respecto a la inesperada salida de Pablo Lavandeira. Además, se refirió a la implementación del VAR en el campeonato peruano.

“De hecho nos da mucha pena su salida, Pablo ha sido un jugador muy importante en los últimos años. Siempre va a haber cariño y respeto hacia él, ha sido un profesional a carta cabal pero son decisiones que a veces uno se ve en la obligación de tomar”, dijo el técnico en conferencia de prensa.

Te puede interesar: ¿Pablo Lavandeira deja Alianza Lima para fichar por Melgar? Esto dijo el técnico Mariano Soso

Asimismo, reveló detalles sobre la conversación que hubo entre Pablo Lavandeira y Alianza Lima. “Desde el primer momento aceptamos su decisión, ambas partes estuvimos de acuerdo porque lo importante es ver lo mejor para él también. Siempre le voy a desear lo mejor, tanto a él como a su familia”, manifestó.

Con respecto al duelo ante Atlético Grau, Salas dijo lo siguiente: “Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un buen equipo, siempre todo inicio es complicado y este partido no fue la excepción. Nos costó acomodarnos en el campo de juego, pero una vez que agarramos la pelota empezamos a crear y a organizarnos”.

Te puede interesar: ¿Christian Cueva se quedará en Matute? La contundente respuesta de Alianza Lima sobre su continuidad

No obstante, añadió que “con el paso de los minutos, el equipo fue mejorando y agarrando más confianza en ataque. Nos ayudó que los goles hayan llegado rápido, porque después pudimos ir manejando el partido y eso quedó evidenciado en los últimos minutos”.

Alianza Lima venció 2-0 a Atlético Grau en el Estadio Nacional por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1

Por otro lado, hizo énfasis en la cantidad de jugadores lesionados que tiene el equipo tras finalizado el Torneo Apertura. “Seguimos teniendo muchos lesionados, venimos arrastrando la seguidilla de partidos. Lo bueno es que poco a poco iremos recuperando a todos y estoy seguro que el equipo va a seguir creciendo”, complementó.

Prioriza la remodelación de canchas y estadios

Al ser consultado sobre la implementación del videoarbitraje, ‘Chicho’ se mostró algo crítico por una sencilla razón: las condiciones deplorables de algunos escenarios. “La tecnología va a ayudar mucho para que la terna arbitral pueda tomar mejores decisiones a lo largo del partido. Me hubiera gustado que antes del VAR, pudieramos mejorar la calidad de las canchas en las que se juega a nivel nacional”.

Además, aseguró que “es importante que los estadios estén en buen estado para el desenvolvimiento de los jugadores, entonces de hecho que el VAR ayuda, pero me parece que un punto más importante es la infraestructura”.

Finalmente, confesó que algunos campos no cuentan con necesidades básicas, lo que termina afectando a los jugadores: “En este caso se hizo al revés, no soy nadie para criticar pero yo me hubiera preferido que inicien con el remodelamiento de algunos estadios, pues algunos no cuentan ni con agua ni con luz”.

Guillermo Salas, entrenador de Alianza Lima, se refirió al VAR en la Liga 1. Video: GolPerí

Lo que se viene para Alianza Lima

Alianza Lima deberá afrontar un último reto en la Copa Libertadores 2023: enfrentar a Atlético Paranaense. Dicho compromiso se llevará a cabo el próximo martes 27 de junio a partir de las 17:00 de Perú en las instalaciones del estadio Arena da Baixada en Brasil.

Los dirigidos por Guillermo Salas se verán en la obligación de ganar si pretenden clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, no dependen de ellos mismos, pues también deberan esperar a que Atlético Mineiro supere a Libertad.

En cuanto a Liga 1, los de La Victoria volverán a sumar minutos ante Deportivo Municipal el próximo sábado 1 de julio desde las 20:30 horas de Perú en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador por la segunda jornada del Torneo Clausura.