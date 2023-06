Protestas en Cusco: Policía tenía autorización de la “presidencia de la República y altos mandos” para disparar

Efectivo de la PNP aseguró que la presidencia de la República ordenó el uso de armas de fuego en protestas de Juliaca. (Composición: Infobae)

La situación legal de la jefa de Estado se complica. El Gobierno de Dina Boluarte ha sido acusado de violación a los derechos humanos durante las movilizaciones sociales en contra de su gestión en los meses de diciembre y enero. Aunque la mandataria niega la existencia de este delito y de una masacre, como lo anunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un exefectivo de la PNP reveló que los agentes del Estado sí tenían autorización de la presidencia de la República para usar armas de fuego en las protestas.

Te puede interesar: El norte se levanta contra Dina Boluarte: anuncian paro total y carreteras bloqueadas para exigir su renuncia

Por mandato constitucional, Dina Boluarte es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Sin embargo, durante las manifestaciones en contra de su gobierno decidió no intervenir en la violenta respuesta de parte de los efectivos policiales ni militares, pese a que se difundían una serie de denuncias de uso excesivo de la fuerza en contra de la ciudadanía.

Seis meses después de los lamentables acontecimientos que acabaron con la vida de 49 personas, muchos de ellos menores de edad que ni siquiera participaban de las marchas, la mandataria continúa negando su responsabilidad en la estrategia que siguió la PNP y FF.AA. para controlar estas manifestaciones. No obstante, la participación de un policía en retiro podría perjudicar la versión de la titular del Poder Ejecutivo.

Una manifestante protesta contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, frente al edificio del Congreso en Lima, Perú, el miércoles 14 de junio de 2023. Las protestas antigubernamentales en Perú exigen un adelanto electoral, la renuncia de la presidenta Boluarte y de los miembros del Congreso, la liberación del destituido Pedro Castillo y justicia por los manifestantes muertos en enfrentamientos con la policía. (AP Foto/Martín Mejía)

El suboficial de tercera de la Policía Nacional, Jhon Torres Yataco, confesó ante el Ministerio Público que una formación se les comentó a los efectivos policiales que la autorización del uso de armas AKM venían por disposición “de los altos mandos policiales y de la presidencia de la República”, según Al Estilo Juliana. Además, precisaron que “cada quien ya sabía su función”.

Te puede interesar: Keiko Fujimori considera “discriminatorio y anti democrático” que le nieguen participar como candidata en las próximas elecciones

“Las órdenes fueron dadas dentro del aeropuerto [de Juliaca] indicando que cada quien ya conocía su función, a lo que se refería era que los escuderos tenían que cubrir al escopetero para que lancen gas y los de [armas] AKM formaban aparte y le indicaba que si entra una persona ellos tienen la autorización de su Comando y de la Presidencia para hacer uso de armas de fuego”, detalló.

La autoridad a cargo del interrogatorio le preguntó a Torres cómo sabía que estas órdenes venían de parte del gobierno, este respondió que se trató de un comunicado que hicieron los encargados mientras formaban. “Dijo que que estas órdenes venían de los altos mandos policiales y de la presidencia de la República”, afirmó.

Ministerio Público no puede continuar con las investigaciones de muertes en protestas porque no cuenta con grabaciones de las cámaras de seguridad.

Al respecto, la jefa de Estado negó que haya existido dicha orden de su parte y afirmó que no mantiene comunicación directa con los comandos.

Te puede interesar: Dina Boluarte no habría declarado a la ONPE aporte de combustible durante segunda vuelta

“No tengo conocimiento al respecto. En todo caso, el señor Torres Yataco tendrá que precisar al respecto, porque como presidenta de la República y jefa suprema de las Fuerzas Armadas y policiales no me dirijo de manera directa a los comandos. Y son ellos quienes disponen de las operaciones conforme a sus decretos legislativos que reglamentan su función. De ninguna manera me dirijo hacia ellos de manera personal”, declaró.

Cabe resaltar que Jhon Torres Yataco renunció a su cargo en la Policía Nacional luego de que desplegaran estas estrategias en contra de la población en Juliaca. Luego de ello, el Fuero Militar Policial le abrió una investigación y lo sometió a un proceso disciplinario, según el periodista Alonso Ramos.

Responsabiliza a una congresista

Para Dina Boluarte, estas muertes eran de interés para un grupo de políticos, específicamente, para una congresista, de acuerdo a Al Estilo Juliana. La mandataria citó una frase que hasta el momento no ha sido reconocida.

“Creo que quienes buscaban las muertes o más muertes eran de lado de este minoritario grupo de violentistas. Quiero poner en contexto las palabras de una congresista que dijo lo siguiente: ‘si las manifestaciones no van a tener el resultado que esperamos, estas van a ser más violentas’. Señora fiscal de la Nación, esta presidenta ni este gobierno han buscado la violencia de estas manifestaciones que al parecer estaban organizadas con suma anticipación”, dijo.

La presidenta de la República opinó que las protestas parecían haber sido organizadas “de manera orquestada”, pues “nadie en su sano juicio” podría emplear medidas que afecten al ámbito económico, educativo y sanitario.