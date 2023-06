Gestión de José Williams en el Congreso despilfarró 63 millones de soles en pagos de viajes, bonos y contrataciones

José Williams rechazó los actos de violencia contra los congresistas.

La actual gestión del Congreso de la República ha sido sumamente criticado por los peruanos. No solo por las polémicas leyes que han aprobado y los blindajes a legisladores investigados, sino también por todos los lujos de los que gozan los ‘padres de la patria’ y que son sustentados del presupuesto público.

De acuerdo al diario La República, el Parlamento peruano ha destinado un total de S/ 63 millones 796 mil 188 para la entrega de bonos y visitas al extranjero de los congresistas y trabajadores durante la gestión de José Williams.

Bono de casi S/ 10 mil

Bajo la autorización de la Mesa Directiva liderada por el legislador de Avanza País se aprobó la entrega de un bono de S/ 9 mil 900 por pedido del sindicato de trabajadores del Poder Legislativo por “incremento de costo de vida, [...] la proximidad del Día del Trabajador” y porque “los trabajadores cumplen funciones con responsabilidad, eficiencia y más allá de la jornada laboral”.

Se trataría de una iniciativa que había sido aprobada en octubre del año anterior por un monto de 1UIT, pero este no se concretó. Sin embargo, este año la propuesta tuvo el visto bueno de los titulares y se entregó antes del Día del Trabajador (1 de mayo). Según La República, este beneficio fue entregado a 3 mil 300 trabajadores del Servicio Parlamentario y personal de confianza, lo cual significó un gasto total de hasta S/ 34 millones.

Bajo la gestión de José Williams se aprobó la entrega de un bono de S/ 9 mil 900 soles a trabajadores parlamentarios. (Andina)

No obstante, según declaró Williams, él no estuvo de acuerdo con la entrega de este monto. “En la Mesa Directiva se tomó una decisión en mayoría. No estuve de acuerdo con dicho bono en razón a la oportunidad y a la cantidad, y es por eso que mi firma figura con reserva”, señaló.

Viajes y comida de lujo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinó S/ 4 millones 31 mil 620 para viajes al extranjero de los parlamentarios en el 2023. Hasta el momento, en solo seis meses, el período de José Williams ha ejecutado un total de S/ 617 mil 438.

Se conoce que los congresistas gastan altas sumas de dinero cada vez que realizan visitas a otros países. Los parlamentarios de Fuerza Popular son quienes más dinero han demandado del presupuesto público para sus traslados al exterior, según un informe de El Comercio.

Juan Carlos Lizarzaburu y su asesora Mariciel Navarro viajaron del 17 al 22 de enero a Estados Unidos. Esta visita demandó un monto de S/ 20 mil 592. Una situación similar se registró el mes siguiente. Ambos funcionarios se trasladaron a Italia desde el 18 al 26 de febrero, este viaje significó un gasto de S/ 18 mil 169.

De igual manera, el fujimorista Ernesto Bustamante viajó a Barein desde el 9 hasta el 16 de marzo. Para esta actividad requirió un total de S/ 13 mil 459.

Los altos niveles de gasto alertaron a la población pero también al Ministerio Público, quien realizó una intervención en las oficinas del Parlamento luego de que se conociera que la actual administración realizó mejoras en el refrigerio de los legisladores que demandaron al presupuesto público un total de S/ 444 mil.

A raíz de ello, los fiscales anticorrupción Viviana Robles y Jimena Pizarro visitaron el área administrativa del Poder Legislativo en el Hospicio Ruiz Dávila. La visita se realizó a inicios de marzo y ocasionó la renuncia de José Cevasco de la Oficialía Mayor.

Solo entre las gestiones de Maria del Carmen Alva, de Acción Popular y José Williams, de la bancada de Avanza País, se han destinado hasta S/ 1.3 millones para solventar los viáticos de los parlamentarios.