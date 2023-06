Postularán a congresista Waldemar Cerrón de Perú Libre para presidente de Parlamento

| Foto: Agencia Andina

Este jueves 22 de junio, Flavio Cruz, portavoz de la bancada de Perú Libre, anunció que buscarán tener representación en la próxima Mesa Directiva del Congreso, ya que postularán a Waldemar Cerrón para que ocupe la presidencia.

El congresista Flavio Cruz Mamani declaró que decidieron participar presentando una lista que encabezará el hermano de Vladimir Cerrón.

“Hemos decidido participar. Está decidido un candidato y ahora vamos a empezar con el congresista Waldemar Cerrón”, reveló en el Congreso.

Ante la pregunta sobre por qué eligió a este parlamentario para que represente a Perú Libre en la Mesa Directiva, Cruz Mamani contestó que se trata del secretario nacional de ideología del partido político.

“Tiene carácter y liderazgo. Consideramos que es, por este año, el indicado para representarnos en la mesa”, añadió.

A pesar de estas declaraciones, otros integrantes de la bancada de Perú Libre mostraron su descontento con la elección de Waldemar Cerrón para liderar la lista.

Uno de ellos es Alex Flores, quien aseguró que no comparte la decisión, pero la acepta.

“Yo no comparto eso, sin embargo, soy respetuoso de las decisiones que se toman dentro de la bancada”, comentó.

Para el parlamentario, seleccionar a Waldemar Cerrón para este cargo implica traicionar la ideología del partido de Perú Libre.

“Hay diversas posturas y efectivamente ha habido diversas propuestas y probablemente lo hayan elegido a él. Yo personalmente no aceptaría porque eso sería claudicar, traicionar los preceptos, la ideología y el programa de partido”, señaló.

Silvana Robles renuncia a Perú Libre

La exministra de Cultura y congresista Silvana Robles renunció a la bancada de Perú Libre el jueves 22 de junio, luego de que el pleno del Congreso aprobó la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos a ocupar cargos públicos durante 5 años, además de acusarla constitucionalmente.

“A dos años de gobierno, diferencias sustanciales de política nacional me impusieron la crucial decisión de mi renuncia irrevocable, ratificando mi compromiso y lealtad con el pueblo que al que me debo [...] No puedo aceptar la unión contra natura con el fujimorismo, responsable de la inestabilidad política en el Perú desde 2016″, se lee en su carta.

La congresista Silvana Robles respondió a los cuestionamientos en contra por solicitar el reembolso de gastos por combustible. (7Días)

Según la parlamentaria, no se llegó a un acuerdo dentro de la bancada de Perú Libre y señaló que no hubo intención de votar en contra de la inhabilitación de la exfiscal de la Nación.

Como se sabe, el pleno del Congreso aprobó con 71 votos que se acuse constitucionalmente a Zoraida Ávalos porque optó por suspender la investigación preliminar contra el expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de delitos de corrupción.

Se le señala de haber cometido omisión y rehusamiento o demora de actos funcionales.

Sobre esto, la exfuncionaria del Ministerio Público aseguró que no existe justificación constitucional jurídica alguna para aprobar su inhabilitación.

Dijo que “se pretende cuestionar las decisiones jurídicas y desempeño funcional con base en pareceres de índole político”.

En tanto, la congresista Robles calificó de “paradójico” que Gladiz Echaíz haya acusado a Zoraida Ávalos, pues ella recurrió al artículo 117 de la Carta Magna para respaldar al expresidente Alan García.

“Así de selectivo e hipócrita es el golpismo. No seré cómplice de la persecución golpista”, comentó Silvana Robles.

La inhabilitación de la exfiscal de la Nación, para Vladimir Cerrón, está justificada porque su partido político Perú Libre fue perseguido durante su gestión.