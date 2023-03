Pamela Cabanillas y la estrategia legal con la que busca evitar la prisión: “La mafia me tiene amenazada”

La estrategia de Pamela Cabanillas para que su condena sea menor.

Desde que Pamela Cabanillas fue acusada de estafar con las entradas de Daddy Yankee y otros conciertos, su familia se ha visto perjudicada. La madre de la también conocida ‘Mommy Yankee’ debe superar la pérdida de su esposo, quien falleció el jueves 9 de marzo. Además, de ver cómo su hija tiene que enfrentar la justicia peruana.

La señora Cristina pidió disculpas por su hija, pero la situación de la joven de 18 años es más crítica luego de aceptar que estafó a fanáticos que intentaron ver a su artista favorito en un concierto en Lima. “Por favor, quiero que le perdonen a mi hija. Que el Ministerio de Justicia lo ayude”, declaró a Día D.

Cabanillas fue capturada por la Policía de España, pero luego liberada. La extradición de la que sería la líder de la organización criminal de ‘Los QR de la Estafa’ podría darse pronto después que el Poder Judicial ordenara su captura a nivel nacional e internacional. Sin embargo, su defensa legal argumenta que la joven fue una “tonta útil” de la presunta mafia que refiere.

La joven de 18 años es señalada como "la líder" de una organización criminal dedicada a estafar con entradas.

La estrategia de Cabanillas

Pamela con tan solo 18 años podría tener una condena por más de 15 años. No obstante, contra ella pesa 18 meses de prisión preventiva, al llegar al territorio nacional sería recluida a un penal, lo cual su abogado busca que no sea así.

“Yo no soy cabecilla de ninguna banda criminal como se me menciona. La mafia me tiene amenazada con mi vida y con la de mi familia. Yo pienso devolver todo el dinero trabajando desde aquí, desde España; porque en mi país se me hace muy imposible devolverlo”, contestó a través de una llamada telefónica al citado medio.

Pamela Cabanillas afirma que devolverá dinero. Foto: Día D

El jefe de la División de Estafas de la Dirincri, coronel PNP José Cruz, aseguró que no existe un sustento de lo que ella ha señalado. En todo caso, cuando se someta a las autoridades tendrá que presentar “pruebas” de sus afirmaciones.

“Lo que nosotros hemos podido investigar, hasta la fecha, con la Fiscalía Especializada en la Ciberdelincuencia que no existen otras personas”, señaló el coronel.

El coronel PNP también dio a conocer que solo 1989 personas denunciaron ser estafadas con entradas clonadas. Es así como alrededor de 400.000 soles habría sido direccionado a las cuentas de Cabanillas.

Franco Patiño, quien en un principio fue señalado como el cómplice de Cabanillas, fue capturado en diciembre. Ese mes el joven mencionó no conocer a la ‘Mommy Yankee’ y además narró los mismos argumentos que señaló Pamela.

Pamela Cabanillas es acusa de liderar una organización criminal dedicada a estafar a personas con entradas de conciertos en Perú.

¿Devolverá el dinero?

En un principio la joven mencionó que no devolvería el dinero, porque se lo “gastó” en lo que sería artículos de prendas de vestir y darse la vida que siempre quiso. Sin embargo, esta vez cambió de versión e indicó que trabaja en España para que lo devuelva.

Por su parte, su madre entre lágrimas confirmó las palabras de su hija e incluso no descartó solicitar préstamos para acabar esta pesadilla, pero que no se solucionaría solo con devolverlos.

“Cuanto quisiera devolver, a todos quisiera devolver, en algún momento me puedo pedir prestado y devolver de poquito en poquito a cada persona. Ella (Pamela) está muy arrepentida de todo ello”, expresó Cristina.

La progenitora también contó que su hija se despidió vía telefónica, por donde le señaló que se iba porque aparentemente recibía amenazas. “Me dijo: ‘mamá, me tienen amenazada, ten cuidado, vete, por favor. (...) Yo me tuve que ir por ella, por las amenazas”, manifestó.

La madre de Pamela empezó a sospechar de que su hija estafaba después de que una señora le cuente. En caso de que no le devuelva el dinero, la iba a denunciar, por lo que trató de evitar entregándole el monto con el cual la habría engañado.