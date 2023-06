Colectiveros informales bloquearon vías en el Cercado de Lima y agredieron a fiscalizadores de la ATU

Vídeo: Buenos días Perú

Este jueves 22 de junio se llevó a cabo una manifestación en las principales avenidas del Centro de Lima. Colectiveros informales realizaron un paro exigiendo que se formalice su servicio. Asimismo, buscan que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) reduzca los montos de papeletas que en algunos casos van desde los S/ 9,800 hasta los S/ 31,000.

“No es posible que la ATU cobre 19 mil soles de papeleta, cuando muchos tenemos que comprar un auto de segunda que no cuesta ni 20 mil soles (…) Nosotros como colectiveros queremos formalizarnos, pero no nos permiten. No tenemos apoyo de las autoridades”, dijo uno de los manifestantes para la prensa nacional.

Colectiveros agreden a PNP, periodistas y fiscalizadores-

Según la información de la Policía Nacional, un grupo de los manifestantes protagonizaron hechos de violencia en su paso por la avenida Javier Prado . Los sujetos se mostraron agresivos contra los miembros de la prensa, efectivos de la PNP y fiscalizadores de la ATU. Un vídeo captó el momento en que uno de los revoltosos tiró los conos que separan las vías de los corredores complementarios y atacó al personal de fiscalización.

Las fuerzas policiales se presentaron en el área con el objetivo de proteger las manifestaciones y prevenir cualquier acto de violencia dirigido hacia otros autobuses o ciudadanos.

Se conoció que se está impidiendo el tránsito de todos los conductores que transitan por la mencionada avenida. El hecho ha causado que decenas de personas se vieran perjudicadas por el bloqueo de vías que viene causando un gran embotellamiento vehicular en avenidas principales del Rímac y Centro de Lima.

El Corredor Azul también se vio obligado a modificar su ruta debido al bloqueo de sus paraderos designados. Además, estos paraderos también presentan largas filas de ciudadanos esperando abordar un autobús.

Piden la presencia de López Aliaga

Los conductores de los autos colectivos también demandan la presencia del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para que escuche sus peticiones. Según se ha informado previamente, el alcalde habría propuesto el registro de los conductores para que puedan brindar este servicio.

Rafael López Aliaga propuso empadronar a colectiveros informales.

“Lo que estamos haciendo y la Policía ya empezó el día de hoy (viernes 5 de mayo) es empadronar, a hacer intervención en toda la avenida Arequipa para empezar, para saber quién realmente es un chofer o un asaltante”, mencionó López Aliaga el pasado 5 de mayo.

El burgomaestre detalló que la Municipalidad de Lima tomó esta medida como consecuencia de la suspensión de las rutas 101 y 107 del corredor amarillo por parte de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y el concesionario Perú Bus Internacional S.A.

Días después indicó que “la Municipalidad de Lima no es competente para empadronar a nadie. Transporte urbano es la ATU y tránsito es distinto. Daremos ayuda a la ATU a empadronar de forma coordinada”, sostuvo.

A través de Twitter, la instancia de transportes respondió: “Con respecto a las declaraciones del alcalde de la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, precisamos lo siguiente: La ATU no realizará ningún empadronamiento de autos colectivo, porque estos están prohibidos en Lima y Callao, según la ley N°31096″.

Respuesta de la ATU

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha decidido hacer caso omiso a las exigencias de los colectiveros informales y reafirmó su firme oposición a cualquier propuesta de legalizar los autos colectivos, ya que considera que esto va en contra de la necesaria reforma del transporte que demanda la ciudadanía. La ATU enfatizó su posición institucional y técnica de fortalecer y promover la macromovilidad en Lima y Callao.

En esa línea, destacó que el transporte informal genera pérdidas a la ciudadanía de hasta S/ 150 millones al año. De ese total, S/ 85 millones son por el caos y la congestión vehicular y los otros S/ 65 millones por la contaminación ambiental que además afecta la salud de los usuarios.