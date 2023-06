Samahara Lobatón lanza comunicado y le responde a Youna: “Estoy soltera, no puede reprocharme”

Samahara Lobatón y Youna empiezan una guerra mediática tras anunciar su separación. | Amor y Fuego.

Samahara Lobatón se refirió a las recientes declaraciones de Youna para el programa ‘Magaly TV La Firme’. El barbero habló sobre su separación de la influencer y señaló que su romance llegó a su fin por una infidelidad de la segunda hija de Melissa Klug.

“Cada semana era una discusión con ella porque encontraba algo más y algo más con la misma persona (el tercero en discordia). Lo que vi más adelante sí era muy comprometedor y textos muy explícitos de parte de ella con sus amigas”, comentó.

Luego que el papá de su hija diera su versión de los hechos, Samahara Lobatón publicó un extenso comunicado en su cuenta de Instagram, el cual borró a los pocos minutos, para luego volver a publicarlo.

“Este será el único mensaje que daré frente a los argumentos difundidos por el padre de mi menor hija y por ello me permito señalar algunos puntos que creo deben ser aclarados”, empezó diciendo.

Para empezar, la influencer dejó en claro que ella siempre ha sido una buena madre, preocupándose por la salud y el bienestar de su pequeña desde el primer día que se enteró que estaba embarazada.

“Desde el momento en que tomé conocimiento de mi estado de gestación, he asumido mi rol de madre, ponderado siempre su bienestar antes que el mío, como creo que la mayoría de madres lo hacemos”, añadió.

En ese sentido, Samahara Lobatón confesó que tuvo que callar muchas cosas de su relación con Youna, incluso recordó la vez que fue denunciado por una amiga de Youna, quien aseguró frente a cámaras que recibía amenazas de muerte por parte de la influencer.

La historia de amor y desamor entre Samahara Lobatón y Youna.

“Mientras mantuve una relación sentimental con el padre de mi hija y con el fin de mantener un hogar plenamente constituido, siempre luché, soporté y callé muchas cosas, llegando al extremo de tener que verme involucrada en una denuncia penal por una supuesta violencia psicológica a una persona que vinculaban a mi expareja, la misma que fue archivada de manera definitiva por el Ministerio Público”, aclaró.

Para finalizar, la segunda hija de Melissa Klug aclara que su actual situación con Youna es de padres, por lo que le pidió que deje de interferir en su actual estado sentimental, pues lo que haga ella como persona soltera no le debería de molestar.

“A pesar de todo ello, hoy en día me veo en la necesidad de salir a aclarar que la única relación que me une al señor Yonathan Horna es la de padres de familia, lo respeto como persona y como progenitor de mi hija, pero lo referente a mi actual estado sentimental, las acciones que tome como cualquier persona soltera no pueden, ni deben ser de injerencia, ni reprochadas por quien fue mi pareja”, indicó.

Samahara Lobatón exigió dinero para hablar

‘América Hoy’ reveló la cantidad de dinero que pidió Samahara Lobatón para hablar sobre la ruptura de su relación con Youna. Asimismo, el barbero también exigió dinero para pronunciarse sobre este tema.

“¿Puedes venir el lunes?”, preguntó la reportera a Lobatón. “6000 soles. Ahí estoy a quien me lo pague”, respondió la hija de Melissa Klug. Tras ello, la producción de “América hoy” se contactó con Youna, a quien le pidieron que cuente lo que había sucedido. “Ya cerré con un programa. (Quiero) 1000 dólares”, precisó.