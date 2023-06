Dr. Fong responde a Maricielo Effio por acusarlo de mala praxis: cirujano culpó a la actriz por desastroso resultado

Después que Maricielo Effio denunciara al doctor Víctor Fong de mala praxis, el médico se pronunció a través de un en vivo en la cuenta de Instagram de su clínica estética. Como se recuerda, la actriz mostró imágenes de cómo quedó su barriga después de haberse sometido a una mini abdominoplastia, donde se puede ver el resultado desastroso.

El médico culpó a Maricielo Effio por el resultado desastroso de su operación. Según indicó el galeno, la actriz no asistió a todas las terapias requeridas para su mejoría. Asimismo, indicó que no usó su faja ni mucho menos la ajustó cuando se le pidió, requerimientos escenciales para su recuperación.

“Yo tengo la historia clínica donde se registra que la paciente venía a sus controles sin su faja, donde se le decpia que ten´pia que ajustar su faja y no la ajustaba. Donde la paciente no venía a sus sesiones de masajes y drenaje. Esto de acá (mostrando un documento), son todas las fechas que no vino. De su primera intervención y de acá (segunda) también”, indicó el doctor.

“La paciente quedó con fibrosis, conversando con ella decidimos hacer una nueva intervención, para retirar la fibrosis. Se retiró la fibrosis y se le explicó que nuevamente tenía que hacer sus masajes, sus drenajes, cámara hiperbálica y lo mismo, no venía a sus sesiones”, fue lo que dijo el cirujano.

Dr. Fong se defiende de graves acusaciones de Maricielo Effio. Instagram

Después de decir que Maricielo Effio no cumplió con tener un buen post-operatorio, el doctor Fong aseguró que depositó un dinero para que la actriz siga su tratamiento en una clínica de Estados Unidos.

“Ante la empatía, el compromiso de su bienestar, el cariño de por medio, ella solicitó hacerse post-operatorios en Estados Unidos. Se le enviaron encimas y se le hizo depósito del lugar donde ella decidió hacerse este tratamiento. No tengo la seguridad si se lo hizo o no”, indicó el médico.

Además, sorprendió al afirmar que la artista firmó un documento donde aseguraba que estaba satisfecha con el resultado y no había cometido una mala praxis con ella.

“De buena fe, bajo solicitud de ella, fue un acuerdo extrajudicial voluntario, ella solicitaba un monto fuerte, donde firma y declara que el tratamiento fue óptimo, no hubo mala y no hubo mala praxis. Entonces, estoy bastante sorprendido. Esto ha sido el año pasado”, acotó el galeno.

Maricielo Effio se defiende entre lágrimas

Después de estas palabras, la actriz no tardó en comunicarse con ‘América Hoy’ para levantar su voz de protesta e indicar que todo lo dicho por el médico es mentira. Entre lágrimas, Maricielo Efficio indicó que no permitirá que se manche su nombre con esas declaraciones, pues siempre cuidó su salud desde el primer día que la operaron.

“Yo no quiero un dinero para mí. Lo único que quiero es que mi abdomen quede bien, es por lo único por lo que lucho, por una mala práctica que él me hizo. Es tan claro como eso. Llego a una conclusión que es sumamente simple, yo quería que él me costeara mi intervención desde Perú, como prometió. Se negó, es por eso que doy a conocer lo que él me ha hecho”, dijo muy mortificada.

“Respecto a mis sesiones, a la terapia, lo seguí tajantemente día a día. Esta injuria y esta calumnia va a ser parte de uno de los factores graves con la cual voy a hacer la demanda penal”, remarcó sobre el proceso legal que iniciará contra el cirujano.