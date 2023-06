Keiko Fujimori considera “discriminatorio y anti democrático” que le nieguen participar como candidata en las próximas elecciones

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori brindó una larga entrevista al dominical Panorama y habló sobre una eventual postulación en el 2026. La política lamentó que se le haya vetado y tilda de machista los continuos comentarios que recibe. También, señaló que no participará en un eventual adelanto de elecciones, pero no ha tomado una decisión respecto a futuros comicios.

Te puede interesar: Verónika Mendoza a Dina Boluarte: Quien traiciona a la patria es usted por gobernar con el fujimorismo

En un principio, Keiko habló sobre los seis primeros meses en el gobierno de la Presidenta Dina Boluarte, y mencionó que pese a que un inicio le mostró su total apoyo, no ha visto resultados. “Sobre el gobierno de Dina han pasado ya 6 meses, que si bien es cierto cuando ella inició su gestión fuimos convocados todos los líderes políticos, yo personalmente fui le brindé mi apoyo y respaldo a las políticas públicas que indiquen un beneficio a la población”, dijo en un inicio en entrevista para Panorama.

Fujimori recordó la reciente salida de la Ministra de Salud: “Lamentablemente, los últimos seis meses no hemos visto resultados y lo que es peor vemos a ministros que han estado negando la realidad, como ocurría con la Ministra de Salud, que acaba de renunciar hace pocos días”, sentenció.

Rosa Gutiérrez asumió la titularidad del Ministerio de Salud hace casi siete meses, tras jurar al cargo ante la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. (Andina)

Ante ello, Keiko Fujimori no dudó en enviar una recomendación a Dina Boluarte y le advirtió que debería tomar acciones inmediatas en su gobierno: “Es por eso que nosotros (Fuerza Popular) hemos hecho unas recomendaciones al gobierno, señalarle que antes que enfrentar lo que van a venir en los próximos días sobre relaciones y censuras es mejor tomar medidas inmediatas y hacer cambios”, agregó.

Te puede interesar: Keiko Fujimori confronta por primera vez a Dina Boluarte y anuncia un “cambio de actitud” de su bancada

En esa misma línea, la lideresa de Fuerza Popular reveló que tras dar un consejo a la actual gobernante, ha sido motivo para recibir críticas sobre su postulación a nuevas elecciones. Según, la política no ha tomado una decisión al respecto. Recordemos que, en los últimos días, el congresista de la bancada naranja ‘Nano’ Guerra y Luis Galarreta la calificaron como la mejor candidata.

“Luego de esto vino una ‘ola de críticas’ sobre una posible candidatura de mi persona. A mí lo que me llama la atención es que uno puede analizar, especular señalar que ‘keiko es mala’, pero para mí lo que es inaceptable es el veto o la imposibilidad que muchos señalan que keiko no debería ser candidata presidencial. Yo me pregunto toda persona y todo ciudadano tiene derecho a una postulación”, sostuvo.

“Lo que yo he dicho es que he sido tajante en negar una candidatura si es que hubiera adelanto de elecciones, pero hacia futuro no he tomado una decisión al respecto ni la he analizado. Pero el solo hecho de negar que yo pueda participar o mi partido partícipe me parece discriminatorio y antidemocrático”, sentenció la política de 48 años.

Te puede interesar: Ministro de Defensa le responde a Keiko Fujimori por solicitar cambios en el gabinete: “Se pueden recibir recomendaciones, mas no imposiciones”

“A quienes señalan o analizan una posible candidatura, hacia ellos me dirijo. En su momento lo analizaré y tomaré en cuenta qué es lo mejor para nuestro país y estratégicamente para Fuerza popular, pero lo que no voy a aceptar es este tipo de vetos machistas que, con solo el hecho de que esté hablando de política, entran en pánico”, aseveró en entrevista para Panorama.

Keiko Fujimori habla sobre el fraude electoral

La hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori no dudó en responder sobre el fraude electoral, cuando se disputó en las urnas la presidencia junto al expresidente, Pedro Castillo. La líder del partido naranja respondió a la periodista Mávila Huertas sobre esa posibilidad y aseguró que del tema no podía hablar, pues en esos tiempos electorales, el ONPE no lo habría analizado en su momento.

“No le puedo contestar ni dar una respuesta porque los entes electorales no lo quisieron analizar. Sin embargo, he reconocido los resultados. Esa es mi respuesta. (sospechas tiene), sospecha muchisimas”, respondió a la pregunta Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori se encuentra recuperándose de su salud

Vale recalcar que, a mediados de abril, Keiko Fujimori confesó en su cuenta de Instagram que le habían detectado un tumor y que sería sometida a una operación quirúrgica para extirparlo. Además de haber sido diagnosticada con “neoplasia folicular, sistema de Bethesda de tiroides 4″.

Fujimori también hizo una impactante revelación, pues le extrajeron cuatro tumores de su cuello y experimentó días difíciles tanto antes como después de la operación. Además, ex candidata presidencial recordó el trágico destino de su madre, quien también sufrió de cáncer y lamentablemente perdió la batalla contra esta enfermedad.