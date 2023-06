Poder Judicial rechazó segundo pedido de Zamir Villaverde para viajar al extranjero

Zamir Villaverde deberá permanecer en el Perú tras rechazo del Poder Judicial de pedido para viajar a Miami

Zamir Villaverde se hizo conocido durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo por presuntamente estar involucrado en casos de corruoción y tener vínculos con la familia del exjefe de Estado. Ahora, en medio de investigaciones en su contra, vuelve a protagonizar titulares al habérsele rechazado, por segunda vez, el pedido para viajar al extranjero que presentó ante el Poder Judicial.

Te puede interesar: Zamir Villaverde, exaliado de Pedro Castillo, pide permiso para viajar a Estados Unidos

Villaverde y su abogado informaron al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria que requieren ausentarse del Perú del 10 al 30 de julio. El día 13 está programada su cita en una clínica de Miami, donde se le prescribirá un tratamiento para su esclerosis múltiple. A principios de este año, presentaron una solicitud similar para visitar España, pero fue rechazada por la jueza a cargo de su caso.

Para la jueza Soledad Barrueto del juzgado antes mencionado, Zamir Villaverde podría continuar con sus tratamientos por parte de doctores extranjeroes en el Perú. Esto en consideración de los gastos y el tiempo que implican las atenciones médicas del investigado por presunto lavado de activos. Asimismo, la autoridad señaló que existe peligro de fuga por parte de la figura vinculada al exmandatario.

Zamir Villaverde mantuvo nexos con familiares de Pedro Castillo durante su gobierno. (Composición: Carlos Oré Arroyo/Infobae)

Si bien el Ministerio Público no ha expresado rechazo alguno para que Villaverde abandone el país en medio de las investigaciones, el Poder Judicial ha decidido impedir que este abandone el territorio nacional. Según una publicación del diario El Comercio, la Fiscalía no pudo llegar a comprobar si Villaverde contaba con una reservación de cita médica en los Estados Unidos, tal como había informado a las autoridades al momento de presentar su solicitud.

Te puede interesar: Aeropuertos de Ayacucho y Juliaca no entrega los videos de las protestas a la Fiscalía que investiga muertes

“La salud no puede verse mellada por una investigación o que se le prohíba a alguien buscar la mejor alternativa para poder tratar de curarse o tener un mejor tratamiento”, dijo el investigado durante la audiencia en la que presentó su pedido para abandonar el Perú por unos días. Este aseguró que es inocente de todos los cargos por los cuales se le procesa e indicó que regresará al Perú una vez haya cumplido sus visitas médicas.

En la misma audiencia, Villaverde indicó a las autoridades que “tengan plena seguridad que si me otorgan el permiso de salida no va a existir ningún peligro de fuga por mi persona”. Este insistió que se trataba de un viaje para determinar el tratamiento a seguir por el mal que aqueja. Aún así, la jueza optó por negar el pedido de permiso de salida del país al no contar con suficiente arraigo en el Perú.

¿Quién es Zamir Villaverde?

La Fiscalía ha acusado a Zamir Villaverde, empresario, de presuntamente colaborar con el presidente Castillo en una organización corrupta en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Se alega que esta organización intercambia contratos por sobornos. Después de que testigos colaboradores, como Karelim López, revelaran los métodos de operación de esta red, Villaverde ha decidido realizar declaraciones por temor a represalias contra su vida. Además, acusa al mandatario de manipular las elecciones en 2021.

Te puede interesar: Blindaje en el Congreso: Desde los ‘mocha sueldos’ hasta los ‘Niños’ de AP, las polémicas ‘protecciones’ a investigados

Sobre Villaverde García, se tiene conocimiento de que es propietario de la compañía de seguridad Vigarza, donde también trabajó Bruno Pacheco. Sin embargo, su pasado es poco conocido, excepto por el hecho de que cumplió una condena en prisión. Lo que resulta aún más desconocido es cómo logró ganarse la confianza del actual presidente y convertirse en una persona de confianza para él.

El empresario, en su pasado, formó parte de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), pero fue expulsado de la institución cuando se descubrió que había participado en actividades delictivas junto con otros suboficiales mientras estaba de licencia. En 1999, fue degradado durante una ceremonia oficial. En 2007, estuvo involucrado en un asalto a una pizzería en Miraflores. Durante la persecución, sufrió una herida de bala y fue sentenciado a diez años de prisión.