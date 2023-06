Magaly Medina recuerda a su padre con conmovedor mensaje: “Te extrañamos”

Magaly Medina celebra su primer Día del Padre en ausencia de su progenitor.

Magaly Medina es una de las conductoras de televisión más importantes del Perú. Por este motivo, cuando su padre falleció en marzo de este año, muchos de sus fans se mostraron tristes por la difícil situación emocional que en ese momento atravesó la polémica periodista.

Tras la pérdida de su madre, Luis Medina Carpio, la popular ‘Urraca’ se ausentó durante varios días de la conducción de su programa, por lo que recibió las condolencias de varias figuras de la televisión peruana, pues sabían que no la pasaba nada bien.

Asimismo, cuando reapareció en su programa, lo primero que hizo Magaly Medina fue agradecer las muestras que apoyo que recibió en ese momento, además de recordar con bastante nostalgia a su progenitor, quien vivió más de 93 años.

Magaly Medina se quebró en su programa de espectáculos. (ATV)

Ahora, en medio de las celebraciones por el Día del Padre, la ‘Urraca’ se reunió con toda su familia para recordar a su papá, por lo que le dedicó una publicación a través de su cuenta de Instagram.

“Papito adorado, ¡cuánto te extrañamos! Este fue el último cumpleaños que pasamos juntos. Tus hijos sabemos que nos seguirás protegiendo y amando desde donde estés. Besos, mi héroe predilecto”, se lee en la descripción que acompaña un video del último cumpleaños que pasó Magaly con su padre.

Magaly Medina recordo a su padre.

Las enseñanzas que le dejó su padre

En marco de las celebraciones por su 25 aniversario en la televisión, Magay Medina le concedió algunas declaraciones a Infobae Perú, en el que se refirió a su progenitor como el artífice de sus logros.

“Mi padre fue un gran padre, maravilloso, que me ayudó a conquistar mi sueño, no podría sentirme resentida por la niñez que tuve, yo tuve esas cosas humildes y mucha felicidad, mis padres me dieron mucho amor”, contó la comunicadora cuando recordó algunos episodios de su infancia.

Asimismo, ella resaltó que sus origines fueron bastante humildes, esto debido a que su papá tenía que apoyar económicamente a dos hogares, pero eso sí, nunca falto amor en su hogar pese a las adversidades que se presentan a lo largo de los años.

Magaly Medina.

“Me siento orgullosa de mis orígenes humildes, yo tenía un papá policía que tenía que pagar dos hogares, con 6 hijos, él tenía que aportar dinero en su primer matrimonio y a nuestro hogar. A veces, mi familia era la que menos recibía. Nosotros teníamos un uniforme viejito que se lavaba todos los días. Los zapatos, mi papá, los llevaba a remendar al zapatero, y cuando no, le ponía una especie de cartoncito a los huecos del calzado”, expresó.