Cerca de 300 cámaras de seguridad en Ate no funcionan: centro de monitoreo reproduce imágenes de archivo

Ate cámaras de seguridad no funcionan|Video: Punto Final

Ate es uno de los distritos que la delincuencia también ha ganado terreno. Sin embargo, los vecinos denuncian que sus cámaras de seguridad instaladas en diversas zonas no funcionan desde la nueva gestión. Sin embargo, el alcalde de esta jurisdicción, Franco Vidal Morales, indicó que existe una falta de “conectividad”.

De acuerdo con la investigación de Punto Final, existen 283 cámaras, pero ninguna se encuentra operativa. Además, se evidenció que en la sala de monitoreo solo se visualizan imágenes de archivo del 2020. Ante ello, el burgomaestre intentó explicar esta grave situación.

“En este momento no tenemos las cámaras con la fibra óptica. Todas las cámaras funcionan, lo que no tenemos es la conectividad”, declaró.

En este sentido, explica que no se puede ver en “tiempo real” lo que sucede en las calles de su distrito que alguna vez prometió seguridad. El centro de monitoreo lucen vacías, las pantallas apagadas y sin ningún personal que se encuentre a disposición de los vecinos en caso se encuentren en peligro.

Más de 200 cámaras de seguridad en Ate no funcionan: centro monitoreo produce imágenes de archivo. Foto: Punto Final

El contrato de la empresa de data quedó sin efecto el pasado 25 de enero, a través de una resolución municipal. Esta decisión fue de la nueva gestión, la autoridad edil asegura que existió una ayuda para que la compañía gane la buena pro.

¿Dónde está el personal?

Es así como nace la interrogante de dónde se encuentra el personal municipal capacitado para esta labor. Un testigo revela qué sucede y por qué están vigilando desde las calles. “Efectivamente, nos faltan cámaras, pero para compensar ello tenemos más serenos”, mencionó el burgomaestre.

“Vayan a patrullar, eso es lo que nos dijeron. Los varones son los que más sufren, porque por ser varones lo mandan a patrullar a las zonas más fuertes o zonas rojas. Si les pasa algo a ellas, quién se hace responsable”, refiere un testigo.

El alcalde de esta jurisdicción, Franco Vidal Morales, indicó que existe una falta de “conectividad”. Foto: Punto Final

“Se ha dispuesto a que pasen a la labor que cumplen el serenazgo de poder cuidar las calles, porque su lugar de origen es la subgerencia de Serenazgo”, aclara el funcionario.

Sin embargo, parece no saber que es importante contar con una capacitación para que puedan asumir tales roles. Esto debido a que arriesgan su vida y también de la población. Una situación que el alcalde no sabría.

Este testigo también afirmó que, al recibir una llamada de parte de un vecino para ser auxiliado, el personal debe cruzar para avisar a la comisaría que queda al frente. Por su parte, el burgomaestre asegura que los serenos comunican a la Policía, pero olvida son ellos que deben recibir la alarma de una persona que se encuentra en el equipo de monitoreo.

Alarmas tampoco funcionan

La regidora Elizabeth Cabeza reveló que no solo existe la falta de operatividad de las cámaras de seguridad, sino que tampoco funcionan las alarmas. La funcionaria señala que, el 10 de mayo, en sesión de Concejo municipal informó lo que sucedía al alcalde, pero no obtuvo respuesta.

“Aquel día no he recibido ninguna respuesta, pero no solamente eso, las alarmas que tiene nuestro distrito tampoco funcionan”, sostuvo.

Un video que grabó Cabeza se evidencia que el centro reproduce videos del 2020, no son imágenes en vivo. Estas podrían salvar la vida a un ciudadano o ayudar en la investigación ante cualquier caso.

Contraloría dio un plazo de cinco días para que el alcalde de Ate presente un plan de acción. Foto: Punto Final

La autoridad edil intenta explicar el motivo que se reproduce estas imágenes, pero descarta que se trate de un engaño a sus vecinos. Por ello, asegura que conversará con el supervisor de cámaras.

“Engañar de ninguna forma, lo que nosotros estamos haciendo es ver de alguna manera de poder decirle a la población ´tenemos las cámaras funcionando, lo que no tenemos es conectividad’”, añade.

Sin embargo, aclara que desconocía esta situación. Ante ello, la Contraloría intervino y le brindó cinco días para que presente un plan de acción. Mientras que el alcalde refiere que en dos semanas podrían volver a funcionar.