Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt, Paula Arias y otras salseras que sufrieron cambios radicales en su imagen

Uno de los aspectos que más cuidan las salseras peruanas es su imagen y no dudan en invertir en un buen cirujano para quedar como ellas quieren.

Es por eso que Yahaira Plasencia, Paula Arias, Brunella Torpoco, Angie Chávez y otras cantantes lucen actualmente muy distintas a como se veían en sus inicios.

Yahaira Plasencia

En varias ocasiones y entrevistas, la misma Yahaira Plasencia ha confesado que se ha hecho una lipotransferencia para marcar su esbelta figura. Además de acudir a un experto en odontología estética para mejorar su dentadura y poseer una hermosa sonrisa como la que tiene ahora, ya que fue uno de los aspectos que más la acomplejaban desde pequeña.

Yahaira Plasencia en sus inicios.

Otro gran cambio en ella es su rostro y nariz, ella sigue diciendo que solamente se ha aplicado ácido hialurónico en la punta de su nariz, pero algunas imágenes evidencian que se habría hecho una rinoplastia para acabar con la giba que tenía.

Yahaira Plasencia y sus cambios en la nariz.

Agregado a ello ha tenido varios cambios de looks dejando de lado las blondas extensiones que solo evidenciaba una imagen descuidada. A pesar de que ha tenido asesores de modas que la han ayudado en su forma de vestir, aún sigue siendo blanco de fuertes críticas, como por ejemplo el reciente vestido que llevó en los Premios Heat.

Yahaira Plasencia en Los Premios Heat 2023, usando un vestido diseñado por Yelitza Rojas.

Paula Arias

Paula Antonieta Arias Gallegos, más conocida como Paula Arias, es quizás una de las que ha cambiado rotundamente su aspecto físico, ya que según imágenes de sus inicios en su orquesta ‘Son Tentación’ se la puede ver con unos kilitos de más y con otro tipo de cabellera.

Paula Arias y su radical cambio de físico.

Pero, luego que ingresó al quirófano y se realizó una liposucción y una lipotransferencia consiguió una envidiable figura que muestra desde el 2019.

Agregado a ello, es una mujer que no le teme a los cambios radicales de look y es que siempre está al día en las tendencias en su cabello, maquillaje y uñas.

Paula Arias es líder de Son Tentación. (Foto: Instagram)

Daniela Darcourt

La cantante Daniela Darcourt que formó parte en la agrupación femenina ‘Son Tentación’ comentó en una entrevista para ‘Valgame Dios’ que buscó a la cirujana Roma Coletti para hacerse una lipotransfarencia por temas estrictamente de salud.

“Ella me ayudó, uno se mira en el espejo y dice ‘esta no soy yo’. Si lo hice en el momento realmente fue por un tema de salud porque mi cuerpo no estaba acostumbrado a tener ese tipo de proporción”, confesó para las cámaras de Latina TV en el 2019.

Daniela Darcourt y su cambio de figura.

Luego de algunos años ha comentado que ya no optaría por estas cirugías estéticas, pero sí cuidar su cuerpo por un tema de sentirse mejor como seguir dietas saludables, hacer ejercicios y mejorar hábitos alimenticios.

Daniela Darcourt llegó a la pista de baile y canto como refuerzo de César Vega. (Foto: Difusión)

Brunella Torpoco

‘La dura de la salsa’ actualmente luce un rostro más fino porque ella misma ha confesado que se quitó las bolas de bichat de su cara, obteniendo una imagen más perfilada.

Brunella torpoco y su gran cambio.

En una entrevista que tuvo el último mayo en ‘Mande quien Mande’ reconoció haberse hecho cirugías estéticas y sentirse mejor con el resultado.

“No me avergüenzo de decir que me he hecho mis retoquitos, uno tiene que ser como es y si las mujeres nos hacemos algo, es para vernos mejor y sentir mejor. Las que no se quieren hacer pues... cada quien con su gusto”, sostuvo.

Brunella Torpoco hace aclaración sobre evento donde se generó balacera. Instagram

Angie Chávez

Angie Chávez fue otra de las vocalistas de Son Tentación y permaneció por varios años en la delantera de la orquesta de Paula Arias; sin embargo, cuando decidió ser solista, quiso cambiar su imagen y se hizo una lipotransferencia para marcar su figura a cargo de la cirujana plástica Roma Coletti.

Esto se pudo ver en el desaparecido programa de ‘En Boca de Todos’ a cargo de Tula Rodríguez y Maju Mantilla, quienes la vieron de cerca en el set de televisión, donde Angie mostró su increíble cambio en julio del 2021.

Angie Chávez y su gran cambio.

Todos quedaron sorprendidos por su increíble cambio, inclusive sus exjefa Paula Arias y su excompañera Kate Candela fueron a verla y la felicitaron por su cambio radical.