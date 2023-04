Nelly Rossinelli, la tiktoker de las loncheritas que ahora será jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ | TikTok

Nelly Rossinelli ha ganado gran popularidad en TikTok por un estilo peculiar y diferente para hacer loncheras saludables para los más pequeños de la casa. La madre de dos hijos comparte diariamente lo que prepara para el desayuno de sus escolares, además de los que les envía en la lonchera y revela algunos detalles de lo que vive día a día con ellos.

Te puede interesar: ‘El Gran Chef Famosos’: Conoce a los miembros del jurado que calificarán a las figuras del espectáculo

Pero, además de ello, publica diverso contenido de cocina, tips, viajes, trends y más experiencias. Esta popularidad habría sido el inicio para su gran salto a la televisión y es que recientemente se ha anunciado que Nelly será jurado en el nuevo programa de cocina de Latina llamado ‘El Gran Chef Famosos’. Aquí te contamos quien es esta famosa creadora de contenidos.

¿Quién es Nelly Rossinelli?

Nelly Beraun Paredes es el nombre real de la tiktoker de las loncheras saludables. Sin embargo, es conocida como Nelly Rossinelli debido a que decidió usar el apellido de su esposo cuando comenzó a hacer videos de comedia para que sus compañeros de trabajo de una conocida aerolínea no puedan encontrar su contenido. Así lo contó en uno de sus videos.

Te puede interesar: Magaly Solier explicó por qué rechazó actuar en ‘Transformers’: “Fueron cuestiones psicológicas”

Con ese nombre ha ganado gran popularidad en redes sociales. La joven madre trabajaba como tripulante de cabina, pero por el momento ha revelado que ha pedido licencia, por lo que ha tomado con más fuerza las redes sociales. Diariamente, comparte un video de las loncheras que le envía a sus hijos, a quienes los ha bautizado como ‘pericotito’ y ‘chico grande’.

Loncheras de Nelly Rossinelli. (TikTok)

Aunque no es cocinera de profesión, Nelly Rossinelli ha demostrado gran destreza a la hora de cocinar. En sus loncheras prepara alimentos como pan con chicharrón, tostadas francesas, panqueques saludables, jugos, refrescos y más. Pero, ese no es lo único que publica, también se ha animado a hacer recetas y lo que ha sorprendido a sus seguidores es que prepara platillos de las tres regiones del Perú.

Te puede interesar: Mark Vito y Andrés Hurtado durante cena en restaurante: “Cinco años viéndonos a escondidas”

La creadora de contenidos ha sorprendido a sus seguidores con algunas recetas de Tacacho con cecina, Palometa, Pachamanca, Ceviche, Arroz con mariscos, Pollo a la olla y más. Además de ello, también comparte algunos trends que realiza al lado de su esposo o más amigos de la misma red social.

Incluso, en algunas ocasiones muestra su lado más natural al ver lo que su pequeño hijo no come de todo lo que le envía o las veces que se ha levantado tarde para hacer sus loncheras y no todo sale como lo espera. Además, también muestra cómo son sus viajes y los momentos con sus hijos.

Su primera vez en TV

Antes de ser elegida como una de las jurados de ‘El Gran Chef Famosos’, Nelly Rossinelli llevó sus recetas a Latina en el programa Arriba Mi Gente. En su primera aparición estuvo en la cocina enseñando a preparar Pan de zanahoria con pollo. Rápidamente, demostró su gran capacidad para cocinar y cautivó al público. Por esa razón, regresó con una receta de almuerzo que fueron mollejitas.

Sus seguidores no dejaron de felicitarla por haber logrado migrar de las redes sociales a la pantalla chica y así seguir creciendo profesionalmente.

Nelly Rossinelli en la televisión. (TikTok)

Jurado en ‘El Gran Chef Famosos’

El lunes 24 de abril, Nelly Rossinelli usó sus redes sociales para dar a conocer que será parte de ‘El Gran Chef Famosos’. La madre tiktoker será la encargada de juzgar los platillos de los participantes y decidir, junto a Giacomo Bocchio y Javier Masías, quien continuará en la competencia.

Por su emoción, escribió unas palabras para sus seguidores, a quienes agradeció el apoyo que les ha brindado durante este tiempo. “Les comparto esta linda noticia que me llena de emoción. Gracias a ustedes por tanto y nos vemos en Latina”, compartió en TikTok e Instagram. Las felicitaciones llegaron de inmediato.