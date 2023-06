Jefe del INPE justificó visitas de Pedro Castillo: aseguró los congresistas acceden a su celda porque “no tienen restricciones”

El jefe del INPE aseguró que los congresistas investigados han visitado a Pedro Castillo porque no tienen impedimento para hacerlo. (Composición: Infobae)

Desde que Pedro Castillo fue recluido en el penal de Barbadillo ha recibido distintos tipos de visits, las más recurrentes provienen de cuatro congresistas involucrados en serias investigaciones. El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, se refirió a estas visitas y aseguró que el exmandatario tiene autorización para recibirlos.

En comunicación con la prensa, el titular indicó que el Poder Judicial (PJ) le permite al exmiembro de Perú Libre recibir visitas. “Él recibe visitas porque la ley lo permite. Cuando el mandato judicial dispone una restricción, no ingresa la visita”, dijo.

A su espacio en el penal de Barbadillo han llegado parlamentarios cuestionados como Katy Ugarte, Pasión Dávila, Paul Gutierrez y Roberto Sánchez, quien fue acusado de participar del autogolpe de Estado que perpetró el cajamarquino el pasado 7 de diciembre. Ante ello, Llaque señaló que inclusive esas visitas están autorizadas. “Hasta el momento todos los que han ingresado es porque no tienen restricciones”, reiteró.

Abogados de Pedro Castillo apuestan por nueva estrategia legal y señala que el expresidente fue amenazado de muerte para dar el golpe de Estado

Según precisó, mientras que no exista una orden judicial que impida la visita de legisladores, estos podrán accediendo a su celda. El funcionario afirmó que si el Poder Judicial ordena lo contrario, entonces la medida se empleará.

“Los congresistas tampoco la tienen [impedimento de visita a Pedro Castillo]. Si un juez dispone lo contrario, el INPE acatará la orden”, aseguró.

Investigados se reúnen con Castillo

Paul Gutiérrez, Pasión Dávila y Katy Ugarte han visitado a Pedro Castillo hasta siete veces en tres meses. Los legisladores forman parte del caso ‘Los Niños’ luego de que el Ministerio Público decidiera incluirlos en la investigación por presuntamente conformar una organización criminal a cargo del exmandatario.

Katy Ugarte es una de las congresistas investigadas por la Fiscalía.

Según el colaborador eficaz CE-12-2022, los tres parlamentarios apoyaban la gestión de Castillo Terrones desde el Poder Legislativo a cambio de colocar a sus recomendados en ciertas oficinas del Estado.

“Al témrino de la reunión [con los congresistas] el presidente Pedro Castillo llamó a Eder Viton Burga, que es asesor técnico del despacho presidencial, y le dijo que coordine con los congresistas. Luego, la congresista Katy Ugarte Mamani, que era una especie de vocera de esa facción le dijo a Eder Viton que ellos traerán propuestas y Eder Viton le dijo que lo informaría al presidente Pedro Castillo”, confesó.

En este escándalo también está implicado Pasión Dávila, cuyo nombre figuró en un USB entregado a Eder Vitón donde se consideraba a 59 personas que ocuparían los cargos públicos negociados.

Rebelión y conspiración

Roberto Sánchez Palomino, exministro de Comercio Exterior y Turismo, ha visitado a Pedro Castillo hasta tres veces entre febrero y marzo del presente año. El también congresista enfrenta una investigación preparatoria por el presunto delito de contra los poderes del Estado y el orden constitucional-rebelión (Art. 346 del Código Penal), y contra los poderes del Estado y el orden constitucional – conspiración (Art. 349 del Código Penal) en agravio del Estado.

Roberto Sánchez es uno de los congresistas que ha visitado a Pedro Castillo en el penal de Barbadillo.

“Roberto Helbert Sánchez Palomino (en su condición de Ministerio de Comercio Exterior y Turismo), como presunto coautor de delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal, en agravio del Estado; y alternativamente del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional - Conspiración, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 349 del Código Penal en agravio del Estado”, detalla el documento fiscal.

Un informe del diario El Comercio reveló que el investigado visitó al expresidente el 4 de febrero desde las 9:00 a.m. hasta las 9:36 a.m. El 19 del mismo mes acudió al penal de Barbadillo desde las 8:47 a.m. hasta las 11:05 a.m. Sin embargo, cuando más tiempo permaneció con el exjefe de Estado fue el 5 de marzo: la visita fue registrada desde las 2:05 p.m. hasta las 7:12 p.m.